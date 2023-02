Giovedì 16 Febbraio 2023, 10:00

Molti hanno pensato che era in corso la prova di un nuovo fuoco pirotecnico, ma poi, quando hanno visto una coltre di fumo bianco alzarsi dall'interno della fabbrica, si sono insospettiti ed hanno lanciato l'allarme. E' stata una mattina di paura quella vissuta ieri a Pontecorvo dove c'è stato un incendio all'interno dalla fabbrica "Pirotecnica Zonfrilli" in località San Cosma e Damiano. Erano da poco passate le 11.55 all'interno della fabbrica, come ogni giorno, c'era Gabriele Zonfrilli, storico membro della famiglia che da oltre 130 anni è attiva sul mercato e conosciuta in tutta la regione Lazio. Improvvisamente c'è stato un incendio in un casotto. «Eravamo a casa - racconta un residente della zona che abita a quasi un chilometro di distanza - abbiamo sentito un esplosione e poi alcuni fischi, come se stessero partendo dei fuochi». Il primo ad intervenire è stato un poliziotto in servizio alla questura di Roma che abita in zona. Ha scavalcato il cancello ed ha trovato il proprietario che spegneva le fiamme, lo ha aiutato materialmente nelle operazioni di messa in sicurezza, mettendosi in contatto con la sala operativa dei vigili del fuoco.

Il sistema antincendio ha funzionato al meglio: da una cisterna installata appositamente per far fronte ad eventuali emergenze è stata gettata acqua sulle fiamme e nel giro di una mezz'ora il rogo è stato domato. Nel frattempo era già stato attivato il protocollo di emergenza: all'interno della Pirotecnica Zonfrilli sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco, il 118 con un'ambulanza e l'automedica e i carabinieri. A coordinare le attività di soccorso il capitano Bartolo Taglietti e il luogotenente Mauro Scappaticci.

LA RICOSTRUZIONE

Il proprietario ha riportato ustioni non gravi alle braccia, in via precauzionale è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino dov'è stato medicato e trattenuto in osservazione. L'area interessata al rogo è stata circoscritta e sono stati eseguiti tutti i rilievi per ricostruire quanto accaduto.

A spiegare la mattinata di paura è stato, ieri sera, proprio Gabriele Zonfrilli: «E' giusto parlare di incidente con conseguente incendio del casotto numero 6, adibito al confezionamento. Il tutto a seguito a un'accensione anomala di un effetto sonoro in lavorazione che, di conseguenze, ha allargato il fuoco alle altre già lavorate. L'area interessata all'incendio è, quindi, circoscritta al casotto numero 6, il resto non ha subito alcun danno».

Sul posto è giunto anche il sindaco Anselmo Rotondo, la responsabile della protezione civile Catia Prata assieme ad alcuni volontari, i quali erano nella sede ed hanno udito l'esplosione. Il primo cittadino, attraverso un video postato sulla sua pagina social ha rassicurato la popolazione. «Volevo tranquillizzare tutti gli amici e la cittadinanza sull'esplosione che c'è stata all'interno della Pirotecnica Zonfrilli: la situazione è sotto controllo. Gabriele lo stanno portando in ospedale solo per controlli a causa di piccole ustioni», ha detto il sindaco Rotondo nel video. Ieri sera, dopo le cure, Gabriele Zonfrilli è tornato a casa.