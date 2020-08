Incendio nell'ex polveriera: è la seconda volta in un mese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un incendio di vastissime proporzioni ha devastato, nella notte tra sabato e domenica scorsa, la zona della ex polveriera di Anagni , a due passi dalla stazione ferroviaria della città dei papi.Gli uomini che hanno partecipato alle operazioni di soccorso e di spegnimento delle fiamme durate tutta la notte parlano di almeno un centinaio di ettari di vegetazione distrutta, con danni incalcolabili per l’ambiente circostante. Sono in corso indagini a tutto campo per stabilire la dinamica dell’accaduto. Anche se è molto probabile, purtroppo, l’origine dolosa delle fiamme. E qui si aprono interrogativi inquietanti: perchè incendiare questa zona?LA STORIATutto è iniziato intorno alle 23 di sabato. Le fiamme si sono diffuse all’interno della struttura, dal 2009 di proprietà dell’amministrazione comunale, in un attimo; le raffiche di vento hanno favorito la propagazione del fuoco. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco, assieme ai carabinieri ed agli uomini della Protezione Civile. Tutti hanno lavorato per tutta la notte per spegnere le fiamme ed evitare che l’incendio si propagasse ancora di più. Per fortuna il lavoro dei volontari e dei vigili ha permesso che non fossero interessate case e persone nelle vicinanze. Lo spegnimento delle fiamme è terminato intorno alle 8 di ieri mattina: ma vigili e volontari della Protezione Civile hanno lavorato fino a dopo le 12 per spegnere tutti i possibili focolai di incendio, evitando così una ripresa delle fiamme.IL BILANCIOIl bilancio, come detto, è catastrofico: un centinaio di ettari (sui 187 complessivi)sono stati distrutti dalle fiamme. I carabinieri sono al lavoro per stabilire la dinamica esatta dell’accaduto e per individuare l’origine delle fiamme. Sembra purtroppo accertato che la matrice sia dolosa, anche perché, come hanno scoperto alcuni dei volontari al lavoro, le fiamme (intorno alle 23, quindi in un orario “fresco” e non certo infuocato dal sole) sono partite da punti diversi, in maniera appropriata per favorire la diffusione dell’incendio. Cosa che farebbe pensare ad un innesco doloso.IL PRECEDENTENon è purtroppo la prima volta che la zona viene interessata da un evento del genere: poco più di 3 settimane fa, lo scorso 2 agosto, sempre nella zona della ex polveriera, un altro incendio aveva distrutto una porzione sensibilmente più piccola di vegetazione, circa una quindicina di ettari.Appena qualche settimana fa erano iniziati i primi rilievi per effettuare, con fondi regionali, la bonifica complessiva della struttura in abbandono. Bonifica necessaria ad una riconversione d’uso della intera ex polveriera (zona urbanisticamente molto appetibile). Cosa che adesso, appare molto più problematica.Il sindaco di Anagni Daniele Natalia ieri pomeriggio ha voluto ringraziare quanti «hanno lavorato alacremente per tutta la notte per domare le fiamme che divampavano su un’area vasta». Ed ha garantito «tutto il nostro supporto affinché chi di dovere possa trovare il colpevole».Tra le ipotesi c’è chi sospetta che l’incendio possa essere stato appiccato per motivi speculativi; oppure un atto vandalico puro.