Incendio nel deposito di rifiuti Mecoris, alta tensione in Consiglio comunale

Ultimo aggiornamento: 17:49

Un Consiglio comunale rovente, e non solo per il caldo, quello andato in scena ieri. La seduta prevedeva all’inizio l’informativa del sindaco sulla situazione relativa all’incendio Mecoris per poi votare le diverse mozioni, ma il dibattito è stato quasi interamente dedicato al batti e ribatti con i cittadini giunti in massa nell’aula per protestare e chiedere maggiori chiarimenti sui pericoli.Il sindaco ha ribadito che i rilevamenti indicano una situazione sotto controllo, con i livelli di Pm10 rientrati nella norma e quelli di diossina mai oltre le soglie di rischio. A tal proposito Ottaviani ha fatto sapere che ha dato incarico all’università di Tor Vergata per svolgere ulteriori verifiche sugli agenti inquinanti, in parallelo con quelle dell’Arpa.I cittadini hanno continuato a esprimere perplessità, spesso con espressioni e modi sopra le righe (tanto che il presidente dell’assise Piacentini ha più volte minacciato la sospensione dei lavori), circa la presenza di sostanze più tossiche della plastica. Ottaviani ha detto che per ora non ci sono elementi che possano far pensare ipotesi diverse e aggiungendo che del caso se ne sta occupando l’autorità giudiziaria.Chiarimenti che non hanno tranquillizzato i cittadini. «Perché non hai emesso un’ordinanza di sgombero per precauzione?», ha gridato qualcuno. La risposta del primo cittadino: «Non posso emettere ordinanze di sgombero se non ho elementi certi per farlo». Ogni replica ha innescato nuovi dubbi: «Aspettare le analisi è assurdo! Intanto noi respiriamo», è stato esclamato. Ottaviani allora ha messo le mani avanti: «State certi che se venissero fuori numeri al di fuori della norma io sarei obbligato a sgomberare e non esiterei».Alcuni hanno lamentato il fatto che ai divieti di raccolta di frutta e ortaggi e pascolo nel raggio di 2 km, non siano seguiti controlli a tappeto. Ottaviani ha fatto sapere che su questo aspetto sono in corso i controlli della polizia locale e ha esortato a segnalare eventuali comportamenti contrario, ma i tanti non hanno gradito.La paura era palpabile soprattutto da parte di coloro che vivono a pochi metri dalla Mecoris (che comunque si trova in zona industriale, ha chiarito sempre il sindaco). «Ma vi pare ammissibile che a 200 metri o anche meno dalle nostre case ci siano impianti di questo tipo?». Le autorizzazioni di questo tipo, è stato fatto presente, non le rilascia il Comune ma Regione e Provincia.La tensione è continuata a salire, segno di una psicosi ormai dilagante. Numerose le domande relative all’incolumità personale e alla salute pubblica. «Nel caso la situazione peggiori ci fornirete mascherine ad hoc? E possiamo confidare sulla delibera di eventuali sgomberi?», ha voluto sapere un giovane. Durante il confronto è arrivata la notizia che l’incendio era stato definitivamente spento.