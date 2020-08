Azienda distrutta dalle fiamme, il messaggio toccante dei proprietari: «Mai sentiti soli, da qui ripartiremo per risollevarci»

I ringraziamenti non sono mai scontati. Non lo sono soprattutto quando la tua azienda è stata distrutta dalla fiamme portandosi via anni di lavoro, sacrifici, sogni. Un colpo durissimo. Poi di questi tempi dominati dall'incertezza e dalla paura per il virus. Eppure i proprietari della Legni Sud, l'azienda di legnami che nei giorni scorsi è stata interessata da un devastante incendio, hanno avuto la forza di prendere carta e penna e scrivere ai tanti che in questi giorni drammatici gli sono stati vicini. Nella lettera scritta dagli imprenditori di Cassino, che di seguito riportiamo, la gratitudine e il coraggio di ricominciare prendono il posto del rancore e della disperazione, sentimenti più che comprensibili di fronte a una simile sciagura. Un messaggio toccante che non può passare inosservato, a maggior ragione in questi tempi bui, dominati dall'incertezza e dalla paura di un virus che ha stravolto il mondo e le vite di tanti di noi.

«La Legni Sud è profondamente commossa dalla vicinanza mostrata dalla cittadinanza e dalle istituzioni tutte che, in questo particolare momento di difficoltà, non hanno esitato a manifestarci il loro sostegno. Un particolare ringraziamento va alle forze dell’ordine, carabinieri e vigili del fuoco, che con grande impegno hanno operato incessantemente per contenere i danni, mostrando forte sensibilità nei nostri confronti e, soprattutto, grande professionalità.

Un grazie di cuore va a quanti sono spontaneamente intervenuti sul posto: la presenza di tante persone e l’aver ricevuto numerose attestazioni di solidarietà è stato il conforto più grande e costituisce lo stimolo per ripartire al più presto. Non ci siamo sentiti soli neanche per un momento e abbiamo avvertito con forza l’appartenenza alla comunità ed il radicamento al nostro territorio: è da qui che vogliamo riprendere l’attività, con rinnovato impegno, per risollevare l’azienda e tornare prima possibile a prestare i servizi ai tanti clienti che quotidianamente si rivolgono a noi.

È nostra intenzione guardare al futuro con fiducia e siamo certi che anche in questa nuova fase saremo accompagnati dalla nostra gente, la quale continuerà a farci sentire il proprio sostegno. Sappiamo che ci aspettano momenti difficili, ma non ci spaventano i sacrifici che saremo chiamati ad affrontare, con la forza ed il coraggio che appartengono alle nostre radici.

Guardiamo alla nostra storia riassunta in una breve frase che abbiamo letto qualche tempo fa sulle pareti del Museo Historiale e che ci permettiamo di prendere in prestito: Cassino insegna che quando tutto è perduto i sogni non muoiono mai e sempre è possibile e sempre è bello ricominciare».

