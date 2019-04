Incendio in corso un capannone industriale della zona aeroporto

Vasto incendio in un capannone industriale nella zona dell’aeroporto di Frosinone. I vigili del fuoco con almeno 15 morti unità sono impegnati da questa mattina alle 5.30. Il capannone che si trova in via Sodine è di proprietà di un’azIenda che svolge attività di deposito per materiale alimentare A temperatura controllata.

L’incendio è sotto controllo ma vi è molto fumo che avvolge l’aria del capannone e quelle limitrofe.

In sito sono al lavoro 15 unità dei vigili del fuoco provenienti dalla sede centrale di Frosinone e dalle sedi distaccate di Sora Cassino e Fiuggi. © RIPRODUZIONE RISERVATA