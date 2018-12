Ultimo aggiornamento: 12:52

Incendio in una gioielleria di viale Dante, in centro a Cassino. L'allarme è scattato poco dopo le 10,30, quando dai locali è cominciato ad uscire del fumo. I residenti e gli altri commercianti dell zona hanno subito allertato i soccorsi.Sul posto nel giro di pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco, carabinieri e polizia. Le fiamme sarebbero state innescate da un corto circuito. I danni sono in via di quantificazione, ma sembra il rogo sia rimasto circoscritto alla zona in cui è partito l'incendio.