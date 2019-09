© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un vasto incendio di chiara origine dolosa è in corso da questa sera poco prima delle ore 20 sulle montagne di Ferentino in località Monte Barano tra località Sant'Oliva e Porciano. Le fiamme, visibili a decine di km di distanza si sono sviluppate da piu' punti formando un cerchio che ha distrutto finora decine di ettari di vegetazione. L'incendio partito da alcune sterpaglie ha presto attaccato il bosco circostante di quello che è uno dei polmoni verdi e paesaggi naturali piu' belli del Nord della ciociaria. Subito i residenti hanno dato l'allarme. Sul posto con piu' squadre i pompieri di Frosinone, i carabinieri ed i volontari della Protezione Civile. Le fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni. L'allarme maggiore in piena notte si sta avendo per la vicina presenza della centrale dell'Enel che ha richiamato l'intervento dei tecnici per scongiurare danni. In piena notte i vigili del fuoco ed i carabinieri con i volontari sono ancora al lavoro. Ingenti i danni. Si spera che alle prime ore dell'alba le fiamme possano essere spente. Condanna unanime dal mondo politico ferentinate. E' caccia ai piromani.