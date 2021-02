Entrano in una casa del centro storico di Ferentino e provano a scaldarsi, si scatena l’incendio: caccia ai responsabili

Notte di paura a Ferentino. In località Piscina, nel pieno centro storico, un incendio ha interessato due mini appartamenti ed una cantina di un palazzo storico. Le fiamme hanno avvolto le tre pertinenze di proprietà di due famiglie di Roma che le utilizzano quasi esclusivamente nel periodo estivo.

Le fiamme si sono sprigionate da un appartamento del civico 48 ed hanno coinvolto sia l’appartamento vicino che la cantina. Quasi certa la matrice dolosa. In particolare si ipotizza che qualcuno volesse passare la notte in uno degli appartamenti e abbia acceso una stufa o un fornello innescando le fiamme.

A dare l’allarme intorno alle 2 della notte sono stati i residenti della zona nel cuore della città all’interno di Porta Montana. La parte più antica di Ferentino ricca di palazzi storici molti dei quali disabitati o residenza estiva di cittadini romani.

I residenti sono stati svegliati dalle fiamme e dallo scoppio di qualche oggetto presente negli appartamenti e nella cantina. Ricevuto l’allarme, i vigili del fuoco hanno raggiunto il luogo dell’incendio non senza difficoltà a causa della sosta selvaggia di auto lungo i vicoli.

Le operazioni di spegnimento sono durate oltre quattro ore. All’arrivo sul posto di pompieri e carabinieri non c’era nessuno.

I locali, due appartamenti e la cantina del piano terreno, sono andati quasi completamente distrutti. I pompieri hanno transennato tutta l’area interessata dall’incendio che è inagibile. Completamente carbonizzati anche i portoni d’ingresso. I danni sono in via di quantificazione, ma da una prima stima appaiono considerevoli. Non ci sarebbero conseguenze gravi sull’agibilità.

Poco dopo l’arrivo dei vigili del fuoco sono giunti anche i carabinieri della locale stazione che insieme ai pompieri hanno avviato le indagini per risalire alle cause ed ai colpevoli. Sul posto non sono state trovate tracce di liquido infiammabile. L’ipotesi più probabile sulla quale si sono concentrate le indagini è quella di qualcuno che volesse passare la notte nelle case dove e abbia tentato di riscaldarsi con mezzi di fortuna.

Un paio di anni fa nella stessa zona accadde un fatto simile. Alcuni extracomunitari occuparono un appartamento e accesero un fuoco per riscaldarsi da cui poi scaturì un incendio.

