Rogo in un'azienda agricola di Esperia, a fuoco oltre 500 balle di fieno. Il proprietario: «E' stato un dispetto»

Incendio in una azienda agricola a Monticelli di Esperia, bruciate 520 balle di fieno. Il proprietario non ha dubbi: «È stato un atto doloso, messo in atto nei miei confronti per invidia».

Dalla notte e per buona parte della mattinata sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco del distaccamento di Cassino i quali dopo aver domato le fiamme attraverso un escavatore hanno messo in sicurezza interna zona all’interno dell’azienda piccola.

Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Pontecorvo.

