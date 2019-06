Incendio alla Mecoris, al via i sopralluoghi per ricostruire il rogo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terminate le operazioni di spegnimento, entra nel vivo la fase investigativa per individuare le cause dell'incendio divampato domenica pomeriggio nel deposito di rifiuti della Mecoris, in via delle Centurie, zona Casale.Un lavoro lungo e non facile, anche a causa delle temperature roventi di questi ultimi giorni, quello condotto dai vigili del fuoco. Giovedì sera si sono state ultimate definitivamente le operazioni di spegnimento. Gli interventi hanno visto il coinvolgimento, oltre al comando del capoluogo, di tutti i distaccamenti provinciali - Cassino, Sora e Fiuggi - e del nucleo provinciale mezzo di movimento terra, denominato Gruppo Operazioni Speciali.Dopo lo spegnimento vero e proprio delle fiamme, i vigili del fuoco si sono dedicati al cosiddetto smassamento del materiale incombusto (rimozione dei rifiuti parzialmente bruciati) presente all'interno del capannone.Ora si passerà alla seconda fase, quella investigativa, per ricostruire il rogo. Un primo sopralluogo di vigili del fuoco, carabinieri forestali e Arpa Lazio era stato programmato già nella giornata di ieri, ma la presenza ancora di piccoli focolai ha indotto a rinviare l'avvio delle verifiche alla giornata di lunedì.Come riferito dal procuratore di Frosinone, Giuseppe De Falco, è stato aperto un fascicolo contro ignoti per incendio doloso. In attesa dei riscontri, si tratta per ora soltanto di una ipotesi investigativa.L'analisi della scena dell'incendio, finalizzata all'individuazione dei segnali di fuoco e delle eventuali sostanze utilizzate per l'innesco, sarà affidata al nucleo specializzato dei vigili del fuoco. Stando a quanto raccontato dal presidente della Mecoris, Domenico Spaziani Testa, che era presente nel deposito quando è scoppiato l'incendio perché stava dando da mangiare al cane, le fiamme sarebbero partite da un muletto. Testimonianza di cui ora si cercano riscontri.L'altro filone investigativo riguarda invece aspetti di carattere ambientale legati allo stoccaggio dei rifiuti. Al momento resta l'ipotesi che a bruciare siano state balle contenenti principalmente carta, cartone e quantità più ridotte di plastica.Ieri l'Arpa ha diffuso un nuovo bollettino sulle analisi della qualità dell'aria nella zona interessata dal rogo. Stando a campioni prelevati anche nella giornata di mercoledì, i valori delle diossine restano sempre entro i limiti.E sempre ieri in Provincia si è svolta una riunione sull'incendio alla Mecoris convocato dal consigliere con delega all'ambiente Vincenzo Savo.Alla riunione erano presenti il direttore generale Michela Micheli e il dirigente del settore Ambiente della Provincia Tommaso Secondini, il presidente del consiglio provinciale Daniele Maura, l'assessore all'ambiente del Comune di Frosinone Fabio Tagliaferri, i rappresentanti di Arpa Lazio con la dottoressa Cintoli, del dipartimento politiche ambientali della Regione Lazio, il comandante dei vigili del fuoco di Frosinone Alessandro Gabrielli, la Asl di Frosinone con il dottor Giancarlo Pizzutelli e con il dottor Roberto Petrucci, il presidente dell'Ordine dei Medici Fabrizio Cristofari, la dottoressa Giuseppina Bonaviri e la polizia provinciale.Tutti gli enti presenti hanno spiegato le azioni che stanno portando avanti e che intendono realizzare nel prossimo periodo: dalle analisi ai controlli, soprattutto per tutelare la salute dei cittadini e il ciclo alimentare. Il tavolo si riunirà di nuovo e successivamente verranno coinvolte anche le associazioni per illustrare quanto emersoRispetto ai timori della cittadinanza sulla presenza di amianto, è stata data rassicurazione sulla tipologia di attività che non riguardava lavorazioni nel sito.