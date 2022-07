Incendi, riapre parzialmente la regionale Forca d'Acero dopo le verifiche dell'Astral

Riapre parzialmente la strada regionale 509 Forca d'Acero. Astral Spa comunica la riapertura in alcuni tratti dalle ore 21 di oggi, 15 luglio. La chiusura era scattata a seguito delle criticità prodotte dall’incendio divampato lo scorso 3 luglio, nel tratto ricadente nel territorio dei comuni del frusinate San Donato Val Comino e Alvito, dal km 9+680 al km 27+700, «per procedere a interventi di messa in sicurezza, che, per il momento, consentono il ripristino parziale della viabilità».

L’immediata chiusura della strada si era resa necessaria poiché l’incendio, a ridosso della stessa, non consentiva la transitabilità di alcuni tratti per la presenza di fumo e fiamme e per agevolare il passaggio dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco e i lanci di acqua con ritardanti per mezzo dei canadair. «Spento l’incendio, la chiusura è stata protratta a seguito delle risultanze delle perizie agronomiche e geologiche, richieste da Astral Spa e avviate nell’immediato, per una valutazione dei danni provocati dalle fiamme sulla vegetazione e per la conseguente messa in sicurezza delle alberature danneggiate: dalle indagini è, infatti, emersa la necessità di procedere all’abbattimento di alcune alberature risultate pericolanti».