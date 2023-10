Due incendi in poche ore a Ferentino, a fuoco Monte Radicino

Due vasti incendi a distanza di qualche ora l'uno dall'altro ed in zone limitrofe si sono registrati nel territorio di Ferentino. Il primo e più grave ha avuto inizio poco dopo le 12 a Monte Radicino, uno dei polmoni verdi del centro ernico, più volte colpito in passato da episodi simili. L'origine è chiaramente dolosa. Dai primi riscontri tre i punti da cui sarebbe partito l'incendio nella parte bassa del Monte e diventato in pochi minuti visibile a decine di chilometri di distanza. In pochi attimi le fiamme, complici anche le alte temperature, anomale per il periodo, ed il vento, hanno raggiunto la parte alta del monte mentre il fumo si è allargato nell'aria verso Frosinone. Incendio che nella parte bassa ha lambito anche alcune abitazioni.

Nel primo pomeriggio un nuovo incendio ha tenuti impegnati altri uomini e mezzi dei vigili del fuoco in un bosco tra Roana e Forma coperta non lontano da Monte Radicino. «E' una giornata da dimenticare- ha spiegato il sindaco di Ferentino, Piergianni Fiorletta - Dopo una intera estate praticamente passata quasi senza incendi, pensavamo di essere stati fortunati.

Invece questo grave danno su Monte Radicino dove tra l'altro avevamo svolto qualche mese fa una bellissima manifestazione. Sono amareggiato»