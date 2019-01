Ultimo aggiornamento: 17:20

L’enorme carico di lavoro penalizza il tribunale di Cassino (competente anche per il sud pontino), mentre quello di Frosinone riesce a mantenere buoni indici di produttività nonostante le gravi carenze del personale giudiziario. Questi i dati salienti che emergono dalla relazione del presidente della Corte di Appello di Roma, Luciano Panzani, per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2019.Le maggiori criticità si registrano nella sezione penale a partire dagli uffici Gup e Gip. In questo caso è proprio il tribunale di Cassino, nel distretto della Corte di Appello di Roma, ad avere i dati peggiori: con un incide di ricambio dei fascicoli pari al 69%, e di smaltimento pari a 24,8%.La definizione dei procedimenti nell’anno giudiziario 2017-2018, con 4.176 fascicoli iscritti, a Cassino ha avuto una diminuzione del 40%.Positivi invece i dati degli uffici Gup e Gip del tribunale del capoluogo: 2.868 procedimenti iscritti nell’ultimo anno giudiziario, un indice di ricambio pari al 96% e di smaltimento del 76,8%.Al Gup-Gip di Cassino sono pendenti 8.739 procedimenti, in quello di Frosinone 833 (è il dato più basso del distretto).Il tribunale del capoluogo si segnala in positivo anche per i dati sulla fase del dibattimento, sempre della sezione penale: ha l’indice di ricambio più alto (130%) e di smaltimento è pari al 27,5%, con una pendenza di 5.024 procedimenti. Il tribunale di Cassino, sebbene abbia quasi il doppio delle iscrizioni rispetto a quello del capoluogo, ha 5.368 procedimenti pendenti, con un indice di smaltimento del 23% e di ricambio del 71%.Il problema della prescrizioni è irrilevante nel dibattimento collegiale, mentre in quello monocratico quasi un procedimento su due si chiude con la prescrizione sia a Cassino che a Frosinone.Positivi gli indici di produttività nella sezione civile, a dispetto di numeri sempre rilevanti. Cassino ha 16.592 procedimenti ancora pendenti, mentre a Frosinone sono 12.340. L’indice di ricambio è pari a circa il 100% e quello di smaltimento a circa il 50% in entrambi i tribunali. Sempre alto il numero delle nuove iscrizioni: 12.081 nella città martire, 11.584 nel capoluogo. Per quanto riguarda i contenziosi sia a Frosinone che a Cassino un procedimento su tre va avanti da più di tre anni.Nella relazione il presidente della Corte di Appello di Roma parla anche dei gravi problemi di organico. In tutti i tribunali del distretto si segnala l’insufficienza dei giudici onorari. A Frosinone, nella sezione penale, a partire dal prossimo aprile verranno coperti due posti vacanti.Più grave la situazione del personale giudiziario. Il Tribunale di Cassino lamenta 19 posti scoperti su un organico di 71 unità. In quello di Frosinone, dove il posto di dirigente amministrativo è vacante dal febbraio del 2015, su una pianta organica che conta 86 unità sono in servizio solamente 67 dipendenti, con una scopertura pari al 22% che diventa del 40% nel profilo professionale dei funzionari giudiziari.