Mercoledì 15 Giugno 2022, 08:42 - Ultimo aggiornamento: 08:44

Venti seggi, più il sindaco, a chi vince il ballottaggio, 12 a quella che sarà la minoranza. Chi saranno i nuovi consiglieri comunali del capoluogo? Alcuni sono già certi di farcela, comunque vada a finire il 26 giugno, altri invece vedono la loro sorte legata al risultato del secondo turno.

Riccardo Mastrangeli ha sfiorato la vittoria ma si è fermato a un passo e adesso si ricomincia da zero a zero, per usare un termine sportivo. In caso di vittoria il sindaco del centro destra avrebbe dalla sua parte cinque esponenti della Lista Ottaviani che secondo le preferenze ottenute (si vedano liste in queste pagine) sarebbero salvo errori: Valentina Sementilli, Massimo Tagliaferri, Angelo Retrosi, Cristian Alviani, Teresa Petricca. Quattro gli esponenti di Fratelli d'Italia che entrerebbero a palazzo Munari: Sergio Crescenzi, Alessia Turriziani, Alessia Savo e Franco Carfagna. Tre quelli della Lista Mastrangeli: Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella e Francesco Pallone. Altrettanti quelli della Lista per Frosinone: Francesca Chiappini (per lei record di preferenze), Sergio Verrelli e Corrado Renzi. Forza Italia porterebbe in consiglio Adriano Piacentini e Cinzia Fabrizi, la Lega Giovanni Bortone e Rossella Testa, Frosinone capoluogo Pasquale Cirillo.

La minoranza sarebbe rappresentata dai candidati sindaco non eletti Domenico Marzi, Vincenzo Iacovissi e Mauro Vicano. Il Pd porterebbe in consiglio Pd 3 seggi: Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari e Norberto Venturi; la lista Marzi sindaco Carlo Gagliardi, Alessandra Mandarelli e Armando Papetti, il polo civico Claudio Caparrelli, la lista Michele Marini Andrea Turriziani e Frosinone in Comune Stefano Pizzutelli.

E al contrario? Con Domenico Marzi sindaco il Pd avrebbe 7 consiglieri: Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari, Norberto Venturi, Maria Rosaria Boschieri, Imane Jalmous, Maria Minotti e Germana Grandi. La lista Marzi 6: Carlo Gagliardi, Alessandra Mandarelli, Armando Papetti, Diego Ferrante, Andrea Ranalli e Vittorio Vitali. Al Polo civico andrebbero tre consiglieri: Claudio Caparrelli, Francesca Campagiorni, Debora Patrizi. Per la lista Marini entrerebbero Andrea Turriziani e Maria Grazia Baldazzi, per Frosinone in Comune Stefano Pizzutelli e per la Piattaforma civica ecologista Giuseppe Patrizi.

La minoranza sarebbe composta dai candidati sindaco non eletti Riccardo Mastrangeli, Vincenzo Iacovissi e Mauro Vicano, ai quali si aggiungerebbero Valentina Sementilli e Massimo Tagliaferri della Lista Ottaviani, Sergio Crescenzi e Alessia Turriziani di Fratelli d'Italia, Anselmo Pizzutelli e Maria Antonietta Mirabella della lista Mastrangeli, Francesca Chiappini della lista Per Frosinone, Adriano Piacentini di Forza Italia e Giovanni Bortone della Lega.

IL SISTEMA

I seggi sono assegnati per il 60% alla coalizione del sindaco vincente e sono 20 più il primo cittadino. Si dividono a seconda delle cifre di ciascuna lista ovvero i voti presi divisi per i seggi da assegnare e prendendo i dati più alti. Per la minoranza (12) si fa prima la somma dei voti ottenuti dalla coalizione di liste per assegnare i seggi. Il primo spetta al candidato sindaco non eletto, gli altri si dividono sempre secondo le cifre per ciascuna lista.