In prima linea contro il Covid-19: infermiera muore nel sonno a 39 anni. Choc in Ciociaria per la morte di Elisabeth Durazzo di Aquino, ma residente a Piedimonte San Germano. La donna, negativa al Coronavirus, lavorava nel reparto Covid dell’ospedale Spaziani di Frosinone, è stata stroncata da un malore. Inutili tutti i tentativi di soccorso.

A dare l’allarme, nella prima mattinata di ieri, sono stati i familiari, nei pressi dell’abitazione di famiglia della donna sono trovati i sanitari del 118 ma per la donna, purtroppo non c’era già più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Piedimonte e il medico legale che ha accertato la morte per cause naturali. “Aquino piange una delle sue figlie migliori, una giovane moglie e una fantastica mamma. Elisabeth Durazzo, solo pochi giorni fa avevi scritto sul tuo profilo: Welcome 2021 e non fare scherzi. Il destino è crudele perché oggi non ci sei più. Nessuno nella nostra comunità riesce a trattenere le lacrime e a placare lo sconforto per te e per i tuoi cari cui, ti assicuro, sarà umanamente impossibile alleviare il dolore e lo strazio. Sarai sempre presente in mezzo a tutti noi, da qui all’eternità”, sono state le toccanti parole del sindaco di Aquino, Libero Mazzaroppi. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 presso la Cattedrale San Tommaso D’Aquino.

I NUMERI

Nel frattempo ieri, in Ciociaria, ci sono stati altri 102 positivi al Covid su 1257 tamponi eseguiti. Nei centri maggiormente interessati agli ultimi casi, la situazione è stata la seguente: a Cassino 14 positivi e 25 negativizzati, a Frosinone nove positivi e sei negativizzati, a Pontecorvo otto positivi e 14 negativizzati, a Ceccano sette positivi e sette negativizzati, a Veroli cinque positivi e 10 negativizzati, ad Alatri quattro positivi e due negativizzati, a Sora quattro positivi e 12 negativizzati, a Coreno Ausonio tre positivi e un negativizzato, a Isola del Liri tre positivi e sei negativizzati e Pofi tre positivi e quattro negativizzati. In totale le persone guarite sono state 193.

Due i decessi: si tratta di un anziano di Gallinaro e uno di Pico. E’ lotta contro il tempo per il piano vaccinale: le dosi eseguite fino alla giornata di ieri sono stato 6986, nella regione Lazio, invece, il totale è 84362. Prosegue, di pari passo, l’attività di screening per gli studenti: dal 4 al 12 gennaio sono stati eseguiti 1.775 tamponi rapidi. L’indice di positività non supera il 2 percento. Nell’intera regione Lazio, invece, su 13 mila tamponi sono risultate positive 1612 persone. Nelle province si registrano 489 casi e sei i decessi nelle ultime ventiquattr’ore.

