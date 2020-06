© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trovato morto dentro casa, la procura apre un’inchiesta per l’ipotesi di reato di omicidio colposo derivante da cessione di sostanza stupefacente. A seguito di tale fatto ha conferito l’incarico ad un medico legale che dovrà effettuare l’esame autoptico sulla salma. Esame che dovrebbe avvenire nel pomeriggio di domani presso l’obitorio dell’ospedale di Frosinone.Forte il sospetto che la vittima, Franco Spagnoli, operaio di 55 anni residente nel quartiere Di Vittorio a Ceccano rinvenuto cadavere nella sua abitazione, possa essere deceduto a causa di una dose di eroina tagliata male.A fare la macabra scoperta giovedì scorso, i vigili del fuoco del comando provinciale i quali allertati dai familiari perché l’uomo non rispondeva al telefono, sono entrati nell’appartamento forzando una finestra. La scena che si sono trovati davanti non lasciava alcun spazio all’immaginazione: Franco Spagnoli si trovava nella sala da pranzo. L’uomo stava seduto su una sedia e con la testa chinata sul tavolo. Accanto a lui una siringa ed un cucchiaino ; oggetti che il 55enne che faceva uso di eroina, potrebbe aver utilizzato per iniettarsi la dose letale. Le indagini da parte della procura sono finalizzate ad individuare il venditore di morte.LO SPACCIATOREDi colui insomma che continuerebbe a spacciare lo stupefacente e che avrebbe determinato la morte del ceccanese.Da alcune informazioni raccolte sembra che si tratti della stessa partita di droga che gira nell’ambiente dello spaccio nella città fabraterna, e che potrebbe aver causato anche il decesso di Marcello Pisa il 53enne disoccupato residente a Vallecorsa che il 14 maggio scorso era stato rinvenuto in un carrello della spesa privo di vita, sempre nel quartiere Di Vittorio.Anche in questo caso gli investigatori pensano che il vallecorsano sia morto per una overdose. Gli inquirenti ipotizzano che lo sventurato Marcello possa aver assunto la dose letale a casa di qualcuno che, per non avere problemi con la giustizia, subito dopo la morte del disoccupato, possa aver trasportato l’uomo con quel carrello della spesa, nel piazzale adiacente al supermercato Conad. Il cadavere, ricordiamo, è stato ritrovato il mattino successivo al decesso da due dipendenti di un centro di radiografia ubicato nei pressi di quel centro commerciale.Di certo c’è che due decessi in pochi giorni nello stesso quartiere già salito più volte alla ribalta delle cronaca per fatti riguardanti lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proiettato la città di Ceccano al primo posto nella classifica nazionale per quanto riguarda lo smercio di droga.La procura adesso vuole accertare se la morte sia avvenuta per overdose ed il quantitativo di stupefacente che si era iniettato Franco Spagnoli. Singolare è che l’uomo non era uno sprovveduto. Sapeva infatti riconoscere il tipo di stupefacente scadente da quello di “ottima qualità”. Cosa sia realmente successo giovedì scorso in quell’abitazione di via Di Vittorio a Ceccano, ancora non è chiaro. Di certo si sa che chi ha ceduto la droga letale adesso rispondere di omicidio colposo.Le indagini che stanno portando avanti gli investigatori sono finalizzate a scovare colui che avrebbe spacciato la dose che ha portato l’uomo alla morte. I familiari della vittima che non si rassegnano e che chiedono giustizia per il loro congiunto si sono rivolti all’avvocato Giampiero Vellucci.