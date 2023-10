Venerdì 20 Ottobre 2023, 08:57

Sarà una vera e propria invasione di tifosi ciociari a Bologna per il match di domenica che segnerà la ripresa del campionato dopo la pausa dovuta agli impegni internazionali della varie nazionali.

Sono infatti circa mille i tifosi canarini che con ogni mezzo, pullman organizzati, pulmini, treno ed auto, seguiranno la formazione giallazzurra in Emilia. Un match per il quale Di Francesco spera di recuperare qualche giocatore dalla lunga lista di assenze delle ultime giornate. Ieri, nella seduta pomeridiana, il tecnico abruzzese ha potuto riavere con sé Cuni, Kvernadze ed Oyono, partiti la scorsa settimana per affrontare gli impegni con le rispettive nazionali. Anche ieri Kaio Jorge si è allenato solo parzialmente in gruppo, mentre Kalaj e Caso hanno continuato a fare allenamento differenziato. Gelli, sulla via della guarigione dal problema muscolare alla coscia, ha fatto un lavoro personalizzato, mentre Harroui sta proseguendo con le terapie al piede destro operato lo scorso mese.

Il giocatore più atteso è sicuramente Kaio Jorge, che negli ultimi giorni, pur allenandosi solo parzialmente in gruppo, ha fatto notevoli progressi nella guarigione dalla lieve contrattura muscolare che lo ha tenuto fuori dalle convocazioni nelle ultime tre uscite dei giallazzurri. Jorge, che è arrivato negli ultimi giorni del mercato estivo, deve ancora fare il suo debutto con la maglia del Frosinone. Nelle trasferte di Udine e Salerno e in occasione dell'incontro casalingo con il Sassuolo, Di Francesco, in attesa di ottimizzare la sua integrazione con il gruppo canarino, soprattutto nella assimilazione degli schemi, lo aveva comunque portato con sé in panchina. Poi il problema muscolare nella imminente vigilia del match contro la Fiorentina. Un problema di lieve entità, visto che lo stesso Di Francesco in quelle ore auspicava di portarlo con sé già nella immediata trasferta di Roma. Il giocatore si è dovuto fermare per un risentimento alla stessa gamba già interessata dall'importante infortunio (lesione al tendine rotuleo), che lo aveva tenuto lontano dai campi per ben 531 giorni. Il suo rientro in partita era avvenuto nella oramai famosa amichevole casalinga tra le due formazioni della Juventus ad inizio agosto, quando lo stesso Kaio Jorge aveva firmato una clamorosa tripletta che sancì, anche nei numeri, il suo pieno recupero. Da lì in avanti l'opportunità di venire a Frosinone, propiziata dai suoi compagni di squadra, Enzo Barrenechea in primis, che in estate gli hanno dato testimonianza diretta della bontà del progetto Frosinone imbastito da Angelozzi e Di Francesco. Un Frosinone che non ha naturalmente avuto fretta di buttarlo nella mischia e che ora sta attendendo il pieno recupero anche da questo fastidio lamentato nelle ultime settimane. Quella di Bologna potrebbe essere l'occasione buona, almeno per rivederlo in panchina. I dubbi di formazione di Di Francesco per Bologna sono ben altri e fortunatamente cominciano ad essere dubbi di abbondanza. In difesa, con il pieno recupero di Romagnoli, potrebbe tornare in panchina Monterisi e davanti a Turati insieme all'ex Milan ci sarebbero Oyono, Okoli e Marchizza. A centrocampo, assenti Harroui e Gelli, con la convocazione di Caso, che in settimana si è allenato in maniera differenziata, quantomeno in dubbio, molto dipenderà dal modulo che andrà a scegliere l'allenatore. Sicuro l'impiego di Mazzitelli e Barrenechea, alle loro spalle sono in tanti a scalpitare. Da Brescianini a Bourabia fino a Garritano. Davanti, oltre a Cheddira, si sentono pronti sia Cuni che il giovanissimo Ibrahimovic. Sulla trequarti esterna agirà il gioiello Soulè.