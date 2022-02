Venerdì 4 Febbraio 2022, 07:30

Covid: curva stabile, ma in Ciociaria si continua a morire. Nella giornata di ieri sono stati registrati altri due morti: si tratta di un uomo di 72 anni di Boville Ernica e una donna di 76 anni di Veroli entrambi con patologie croniche. Salgono a quattro i decessi nei primi tre giorni di febbraio, gli altri due c’erano stati nella giornata di mercoledì. Sul versante dei contagi la curva resta sostanzialmente invariata, con la solita altalena, tipica dell’ondata legata alla variante Omicron.

Nel dettaglio su 5.674 tamponi sono stati riscontrati 798 positivi. Il rapporto, mercoledì attestatosi al 13,5 per cento, è stato del 14 per cento. Questa la mappa dei nuovi positivi, suddivisa per territorio: Frosinone 66; Sora 63; Alatri 51; Cassino 46; Ferentino e Veroli 43; Ceccano 42; Anagni 34; Pontecorvo 24; Monte San Giovanni Campano 23; Fiuggi e Isola Liri 22; Boville Ernica e Piedimonte San Germano 16; Roccasecca e Torrice 15; Paliano 14; Arpino 13; Ceprano 11; Amaseno Pofi 10; Torre Cajetani 9; Aquino, Arnara, Atina, Fumone e Villa Santa Lucia 8; Broccostella, Supino e Giuliano di Roma 7; Castelliri, Castrocielo, Fontana Liri, Pignataro Interamna, San Giovanni Incarico e Sgurgola 6.

LE NUOVE REGOLE

Ma ora, con il nuovo decreto sono cambiate le regole per la gestione dei positivi nelle scuole. Nelle scuole dell’infanzia, i bambini non sono vaccinati e non hanno l’obbligo della mascherina in classe, restano a scuola fino al quinto contagio del proprio gruppo o classe.Poi resteranno a casa in quarantena, che è ridotta da 10 a 5 giorni. Per rientrare è sufficiente un tampone antigenico fatto in farmacia.

Nelle scuole primarie i bambini vaccinati restano sempre a scuola: dopo il primo caso nella classe dovranno indossare per 10 giorni la mascherina Ffp2. I non vaccinati andranno in dad a partire dal 5 caso. Per tornare dovranno mostrare l’esito di un tampone molecolare o antigenico anche fatto in farmacia. Nel caso in cui un bambino presenti sintomi compatibili con il Covid, è sufficiente un tampone anche auto somministrato a casa con l’autocertificazione del genitore.

Nella scuole medie e superiori niente dad per i guariti, gli esenti e i vaccinati da meno di 120 giorni o con il booster. Vanno in dad al secondo caso nella classe coloro che ancora non hanno completato il ciclo vaccinale. Staranno a casa per 5 giorni (e non più per 10) e potranno tornare con tampone negativo anche della farmacia. Nel caso in cui uno studente presenti sintomi compatibili con il Covid, è sufficiente un tampone anche autosomministrato a casa con l’autocertificazione del genitore.