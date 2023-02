Sabato 11 Febbraio 2023, 09:06 - Ultimo aggiornamento: 09:07



Da qualche mese il centro di Cassino è stato invaso da barboni e mendicanti. Sono tornati d'improvviso a popolare i punti cruciali intorno alla rinnovata piazza Diamare, dove possono ammirare gli zampilli della fontana danzante. Infatti due mendicanti, un maschio ed una femmina, arrivano la mattina e si siedono davanti all'ingresso della chiesa di Sant'Antonio proprio sulla piazza. Altri sono di fronte dove c'è la sede di una banca, più avanti, al corso, accanto all'ingresso di una farmacia, ed in viale Dante, sempre davanti ad una farmacia, un'altra donna. Ben fornita. Di bottiglietta con l'acqua e il thermos con il caffè caldo. Ed un'altra donna, in abiti dimessi, in via Pagano, accanto ad un'altra farmacia. Chiesa, banca, farmacie, sono luoghi strategici dove passano tante persone anche disponibili a depositare nei loro cappellini monete metalliche ma anche monete cartacee, di 5, 10 e 20 euro. Infatti dice un giovanotto con una coperta addosso, per difendersi dal freddo: «Non sto bene, sono disoccupato. Fa freddo ma qui almeno con le offerte posso mangiare. Ringrazio tutti per la beneficienza». Sono del cassinate, ma anche di fuori provincia. Tutti con disagio familiare e personale. Non chiedono aiuto al Comune, ai servizi sociali, e nemmeno alla Caritas. «Gli altri non possono risolvere i nostri problemi». Dicono. Poi ci sono i barboni, di passaggio o stabili. Sono soprattutto stranieri, polacchi e rumeni. D'estate passano la notte all'interno di una fontana in disuso. Ora la fontana di piazza Toti è piena di buste di rifiuti, lasciate da questi nomadi.

I PORTICI

D'inverno dormono sui cartoni sotto i portici del corso o in altri luoghi più riparati e poi durante la giornata vivono all'interno della villa comunale. Secondo i servizi sociali del Comune di Cassino si tratta di situazioni periodiche e passeggere. Arrivano all'improvviso e occupano posti nei punti di passaggio più affollati con la possibilità di intascare un po' di monete, sufficienti per mangiare o per altro. Comunque la fontana in disuso, sporca e piena di rifiuti, andrebbe ripulita e disinfestata anche perché si trova al centro di un giardino e del monumento all'eroe cassinate Enrico Toti morto durante la prima guerra mondiale al confine tra l'Italia e l'Austria. Comunque il Comune di Cassino, attraverso i servizi sociali, per tutto il 2022 ha continuato nella distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie bisognose, così come aveva fatto per l'anno precedente anche per la situazione del Covid. Più di 200 pacchi alimentari sono stati distribuiti nel mese di dicembre alle famiglie bisognose di Cassino, di quelle iscritte in un apposito elenco che vivono il disagio sociale. Ad assisterli il Servizio dell'assessorato alla coesione sociale. Spesso al centro di smistamento di via Di Biasio, lontano dal palazzo comunale, dove vige la massima discrezione, si forma la fila. Sono tutte famiglie con più figli. Il grande magazzino comunale è rifornito settimanalmente dal Banco alimentare o dall'associazione Colletta alimentare.