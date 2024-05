Domenica 26 Maggio 2024, 07:25

Qui lo chiamano “orgoglio ciociaro”, al quale amano aggiungere la “tigna”. Del primo fanno un modo di essere e di lavorare, di accogliere le persone e farle sentire a proprio agio.

La seconda è la testardaggine, perché quando vogliono realizzare una cosa e ce l’hanno nella “ciocca” (testa) vanno fino in fondo. Finora, nel calcio, l’orgoglio c’è sempre stato ma fino in fondo non si è arrivati.

Le due precedenti occasioni in serie A sono state una fugace apparizione, con salita nella massima serie e ritorno in serie B con giornate di anticipo. Stavolta no, la “tigna” a un certo punto deve aver preso anche mister Di Francesco, insieme a Mazzitelli e compagni. Hanno incantato in avvio di stagione, raccolto punti oggi fondamentali, sperato di non essere invischiati nella lotta salvezza e oggi potranno scrivere una pagina senza precedenti. Contribuire a far sentire ancora più orgogliosa la gente di Frosinone e della provincia che ha cominciato a identificarsi nella squadra, a sostenerla, a far dire «sì, io sono ciociaro e faccio la serie A».

IL COINVOLGIMENTO

Il presidente della società, Maurizio Stirpe, ha sempre sostenuto che la squadra di calcio non poteva essere una meteora, ma coinvolgere chi c’era intorno e così è stato.

Oggi i ragazzini non pensano agli idoli di squadroni romani o del nord, ma sono orgogliosi - appunto - di Soulè o Cheddira, Brescianini o Turati. Girano con le magliette dei giocatori, indossano la tuta con il “Leone” e con loro anche molti adulti che la squadra, magari, la seguivano dai tempi della serie D o coloro che si sono avvicinati solo dopo e adesso tengono al Frosinone e a nessun altro.

A questo risultato raggiunto, vale a dire quello di coinvolgere il capoluogo ma anche il territorio circostante, manca la ciliegina sulla torta, la permanenza in serie A.

A inizio stagione, sempre il presidente Stirpe - mai una polemica durante la stagione, su arbitri o altro - ha detto quello che ciascun allenatore vorrebbe sentirsi raccontare e con lui i giocatori: «Se retrocederemo la responsabilità sarà mia, se ci salveremo il merito loro».

Il Frosinone ha potuto lavorare in tranquillità, sempre. Poche squadre possono dire di aver potuto fare lo stesso ma nel metodo che si adotta da queste parti c’è anche questo. In occasione della promozione del maggio di un anno fa, non a caso, si parlava di “Modello Frosinone”.

Un metodo che hanno interpretato al meglio anche i tifosi, i quali nei momenti di maggiore difficoltà non hanno espresso critiche, sono andati a sostenere la squadra alla Terme di Pompeo, dove si ritrova prima di ogni partita. C’è tanto “orgoglio”, dunque, e pure tanta “tigna” da mettere in campo questa sera per scrivere una pagina di storia.

Giovanni Del Giaccio

