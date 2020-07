© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tasse sugli immobili, Tari e aliquote comunali in aula.Il documento economico che approderà in consiglio venerdì sera (alle ore 18 nella sala della Protezione civile ubicata in piazzale Europa per garantire il distanziamento sociale tra gli amministratori e i cittadini) fissa tempi e modalità di pagamento delle tasse comunali.Di fatto si tratta di un bilancio “tecnico”, un documento che ricalca quello degli anni precedenti in attesa di conoscere gli sviluppi dell’emergenza economica entro la fine dell’anno. Le novità principali sono la riconferma delle agevolazioni per il centro storico e le nuove scadenze per la tassa sui rifiuti.Il comune di Frosinone ha stimato per il 2020 un incasso di 9 milioni e 785 mila euro proveniente dal gettito Imu, ottenuto applicando alla base imponibile l’aliquota allo 0,6% per le abitazioni principali incluse nella categoria A1, A8 ed A9 e le relative pertinenze, un’aliquota base ”ordinaria” al 1,06%, ed un’aliquota agevolata dello 0,86% per gli immobili censiti come C/1 (negozi) ubicati nel centro storico della Città in cui risultano insediate o in procinto di insediamento attività commerciali.Gli immobili commerciali interessati dall’aliquota agevolata devono essere ubicati nelle seguenti vie o piazze: via Ciamarra, via de Gasperi, via Firenze, piazza Gramsci, via Bragaglia, via Angeloni, piazza Valchera, via/piazza Garibaldi, via Minghetti, via Plebiscito, via Battisti, viale Roma, via Fosse Ardeatine, piazza Risorgimento, via Sella , via/piazza Paleario, via Giordano Bruno, via Alighieri, largo Amendola, piazza Cairoli, via Cavour, via Cipresso, via Colle Campagiorni, via Forma, via Guglielmi, piazza IV Novembre, largo San Silverio, via Lecce, via Maccari, vicolo Moccia, vicolo Pagliare Bruciate, piazza Diamanti, piazza Vittorio Veneto, via Rattazzi, Corso della Repubblica, via Ricciotti, via San Gerardo Maiella, via XX Settembre.L’agevolazione prevista per gli immobili di categoria catastale C/1 insistenti nel centro storico è subordinata alla presentazione di apposita richiesta documentata su stampato messo a disposizione dal comune.LA TARIInvariata la Tari rispetto agli altri anni si sono modificate, causa Covid le scadenze che prima venivano già versate all’inizio dell’estate. La prima rata è fissata per settembre, la seconda ottobre, la terza novembre e la quarta dicembre. Una leggera rimodulazione è dovuta solo alla quota variabile per la variazione dei costi che sarà compreso in un range tra 0,8 e 1,2. Addizionale comunale In attesa di modifiche legislative da parte del Governo a seguito dell’emergenza Covid è stata fissata nella misura dello 0,8% l’aliquota dell’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, già in vigore nell’annualità 2019.«Il documento che andremo ad esaminare in aula nelle prossime ore – spiega l’assessore al Bilancio, Riccardo Mastrangeli – ricalca quello degli anni precedenti. Novità sostanziali potrebbero esserci a novembre, in fase di assestamento di bilancio quando capiremo l’entità dei trasferimenti promessi dal Governo. In quel periodo saremo in grado di capire se ci sarà un cambio di passo e nuova liquidità da immettere nelle casse comunali per garantire e migliorare i servizi ai cittadini oppure se ci saranno ulteriori sacrifici».Da parte dell’opposizione sono previsti alcuni emendamenti. Tra questi uno riguarderà la proposta di eliminare l’iniziativa “Solidiamo” cioè il taglio dei gettoni di presenza dei consiglieri a favore delle borse di studio per i giovani e forme di socialità a favore degli anziani con la proposta di investirli nel settore degli asili nido penalizzati dai tagli nell’ambito dei servizi sociali.