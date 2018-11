© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una donna Rita De Vellis, imprenditrice di 48 anni di Strangolagalli, in provincia di Frosinone, è morta schiacciata da un muletto, guidato da un suo collaboratore mentre si trovava in un terreno nelle campagne di Torremaggiore, nel Foggiano. La donna è deceduta sul colpo: inutili i soccorsi da parte del personale del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.Stando a quanto denunciato dal legale della famiglia della vittima, l'avvocato Giampiero Vellucci, l'imprenditrice stavadirigendo delle operazioni di carico e scarico delle balle di fieno e paglia su alcuni mezzi, quando improvvisamente sarebbe stata travolta dal muletto guidato da un suo collaboratore mentre quest'ultimo effettuava una manovra in retromarcia.Sia l'intera area dove si è verificato l'incidente, sia il mezzo meccanico sono stati posti sotto sequestro. I familiari chiedono chiarezza sulla dinamica, pertanto hanno messo la salma della donna a disposizione della magistratura. Nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia. Intanto la procura di Foggia ha aperto un fascicolo di inchiesta; mentre il collaboratore, alla guida del muletto, dovrà rispondere di omicidio colposo.