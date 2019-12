Imprenditore condannato per usura, confisca a Ferentino per oltre 5 milioni di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone, a seguito di pregresse ed accurate indagini patrimoniali, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno eseguito un provvedimento del Tribunale di Frosinone con il quale è stata disposta la confisca dei beni e di ingenti risorse finanziarie nei confronti di un imprenditore di Ferentino, di anni 76, recentemente condannato per usura.Le investigazioni, svolte dal dipendente Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, attraverso l’esecuzione di mirati accertamenti bancari e patrimoniali nell’ambito di uno specifico procedimento di prevenzione in essere presso il Tribunale di Frosinone, hanno permesso di ricostruire l’evoluzione della consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare, acquisiti nel corso dell’ultimo trentennio da componenti della famiglia dell'usuraio.Sotto chiave sono finiti 18 unità immobiliari, 16 terreni, tutti ubicati nel Comune di Ferentino, 1 autovettura utilitaria, numerosi conti correnti e la partecipazione totalitaria di una società di persone – per un valore complessivo di circa 5,5 milioni di euro, che diviene definitivamente di proprietà dello Stato.Il provvedimento che ha disposto la confisca dell’intero patrimonio è stato, altresì, notificato all’amministratore giudiziario, già incaricato della gestione all’atto del precedente sequestro.