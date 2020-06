Campo Staffi e Campocatino, così le stazioni sciistiche ciociare si preparano alla prossima stagione invernale in provincia di Frosinonefrosinone. Mancano diversi mesi all’inaugurazione del circo bianco ma sulle montagne ciociare già si lavora in vista della riapertura. In realtà la passata stagione, tra la scarsità della neve prima e il Covid poi, verrà ricordata come un altro passaggio a vuoto dai frequentatori di Campo Staffi e Campocatino. A Filettino, però, qualcosa si muove. Sta per concludersi, infatti, il passaggio degli impianti sciistici dal Consorzio al Comune di Filettino. E’ il sindaco, Gianni Taurisano, a darne notizia in occasione del bilancio dei primi due anni di amministrazione comunale. “La stazione sciistica – sottolinea il sindaco Taurisano - è stata subito in cima ad ogni priorità e la nostra strategia è stata rivolta alla sua acquisizione completa per poter presentare un progetto pluriennale e pluristagionale di sviluppo e rilancio”. Il primo cittadino del Comune più altro del Lazio ha riassunto le tappe che hanno portato l’amministrazione comunale alla vigilia dell’atto notarile con il quale i beni e gli impianti di Campo Staffi passeranno dal Consorzio, in liquidazione dal 2013, al Comune. “Nel frattempo è stato affidato all’ingegnere Pier Paolo Grassi, direttore tecnico della Adyton Engineering srl di Roma, con indiscussa esperienza nel settore impianti funiviari, lo studio ed il progetto di razionalizzazione del comprensorio sciistico di Campo Staffi. È nostra intenzione – annuncia il sindaco - presentare dopo oltre 15 anni e per la prima volta, un progetto visibile e concreto che porti al rinnovamento della stazione con l’apertura invernale ed estiva”. Intanto, “in questi due anni – aggiunge Taurisano - sono state effettuate lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti del Ceraso e Anticotento. La sicurezza degli impianti nella stagione 2017/2018, era stata seriamente compromessa. Noi abbiamo regolarizzato il locale situato alla base di Valle Manuela – conclude il sindaco a proposito dell’impegno per Campo Staffi - portandolo da locale tecnico a locale commerciale (bar ndr.), con il rilascio della agibilità, abbiamo accatastato tutti gli impianti, corretto anche gli errori rilevati ed effettuato la ricognizione catastale di tutti i beni del comprensorio di Campo Staffi, per i quali, molti, non risultavano iscritti a favore del Comune di Filettino”. L’attività in montagna, intanto, non è ferma. Si deve all’iniziativa del rifugio Viperella, con l’ausilio dello scalatore Carlo Barrini di Piglio che ha attrezzato gli itinerari, la proposta di arrampicate alla falesia di Campo Staffi inaugurate sabato scorso in un clima di festa con diverse famiglie e neofiti. A Campocatino, invece, dopo la chiusura della proceduta di affidamento decennale degli impianti alla Bolognola Ski srl e alla Marco Finori srl, il Comune di Guarcino attende di firmare il contratto con i nuovi gestori. La gara si è conclusa a gennaio ma ufficialmente l’assegnazione non è ancora avvenuta. La pandemia ha ulteriormente allungato i tempi ma ora a Guarcino auspicano una rapida sottoscrizione del contratto. Le due società vincitrici dell’appalto si erano impegnate anche a mantenere aperta la seggiovia nel periodo estivo per consentire la possibilità di fare trekking e passeggiate in mountain bike.

