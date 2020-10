Ancora una giornata di piena emergenza Covid-19 in Ciociaria: altri 249 nuovi positivi nelle ultime ventiquattr’ore. Un trend dei contagi che non accenna a diminuire. Un dato quello dei contagi che si registra in Ciociara leggermente maggiore rispetto a quello nazionale: ogni 100 tamponi 13,5 sono positivi, il dato Italiano di ieri si è fermato al 13,1.

Nell’ultima settimana in provincia di Frosinone ci sono stati 1238 nuovi positivi, nello specifico: lunedì 19 ottobre 104 casi, martedì 20 ottobre 147 casi, mercoledì 21 ottobre 159 casi, giovedì 22 ottobre 199 casi, venerdì 23 ottobre 144 casi, sabato 24 ottobre 281 casi è ieri 249 casi. Anche gli ultimi casi, quelli comunicati ieri dalla Regione Lazio, sono per lo più collegati a link familiari.

GLI OSPEDALIZZATI

Sedici, invece, sono le persone ospedalizzate, il restante sono in isolamento domiciliare. Casi registrati per singolo comune vede ancora il primato per Sora, dove ci sono stati altri 33 positivi. A Frosinone 19, Alatri 18, Veroli 13, Cassino 12, Monte San Giovanni Campano 8. Si pigia sull’acceleratore della riorganizzazione dei servizi sanitari. Restano attivi tutti i giorni i drive-in a Cassino, Sora e Frosinone dalle 8 alle 13, ma l’Asl ha stoppato, di fatto, la corsa al tampone.

«Si rassicura - hanno spiegato dall’Asl di Frosinone- che non è urgente effettuare il tampone, ma che, in caso di sospetto contatto, è opportuno restare isolati fino all’esecuzione. La sua esecuzione è bene abbia un intervallo di alcuni giorni dal presunto contatto, se il tampone viene eseguito subito si rischia di avere esito negavo perché il Covid si trova ancora nel periodo di incubazione».

LA RISPOSTA VELOCE

Sono attivi dalla scorsa settimana presso i drive i test rapidi, che consentono di avere, dopo circa 20 minuti di attesa in un’area di stata adiacente ai drive, la risposta immediata di negatività al tampone con relativo referto. In caso di positività si procederà subito dopo al tampone molecolare. Un metodo, quello dei test veloci, che viene utilizzato per snellire le procedure, ma soprattutto per scremare i casi negativi che non dovranno più essere processati nel laboratorio Covid dell’ospedale Spaziani.

Nel territorio regionale ci sono stati 1541 casi, risultati al termine di oltre 22 mila tamponi. Nelle province si sono registrati 581 casi e due i decessi.

COSÌ NEL LAZIO

A Latina sono stati cento quarantanove i nuovi positivi, si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto, nel pontino si registra un decesso di 84 anni con patologie. A Viterbo centoquaranta cinque nuovi casi e si tratta di casi con link familiare e un decesso di 83 anni con patologie. A Rieti, infine, trentotto nuovi casi.

Numeri che, a livelli regionale, fanno comunque ben sperare. Secondo i dati elaborati dalla Protezione Civile (nella settimana appena trascorsa, dal 17 al 24 ottobre), la Regione Lazio risulta essere una delle regioni con il più basso rapporto tra casi testati e casi positivi. Rispetto ad una media nazionale del 14,9 percento, la Regione Lazio ha il 7,6 percento di casi positivi rispetto ai casi testati. «L’obiettivo del sistema sanitario regionale - ha spiegato l’assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato - è quello di continuare a salvare vite umane tenuto conto che abbiamo uno dei più bassi livelli di letalità».

