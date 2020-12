Prima i brindisi pre-natalizi e ora i contagi. In queste ore si fanno sentire, con ogni probabilità, gli effetti degli atteggiamenti assunti da molti delle prima dell’avvio del lockdow. A parlare sono i dati: nel giro di 24 ore i casi sono raddoppiati e l’indice dei contagi sfiora il 15 per cento. Su 1140 tamponi i positivi sono stati 209.

Così nei centri: Cassino 25 casi, Frosinone 19, Pontecorvo 15, Alatri 11, Cervaro 10, Ceccano 8, Veroli 8, Amaseno 7 e Sora 7. I negativizzati sono stati 236 e i morti 2. Le ultime due vittime sono un uomo di 91 anni residente a Cassino e una donna di 93 anni residente a Gaeta (ma ricoverata in Ciociaria).

LA PAURA

Ma ora, come accennato, a far paura è l’impennata dei contagi. Per trovare oltre 200 casi bisogna andare indietro di un mese: a sabato 21 novembre quando ci furono 266 positivi. Al pari, si chiude oggi il mese di dicembre segnato da una lunga scia di morti: in totale sono stati 99, con una media di oltre tre vittime al giorno.

Aumentano, per il secondo giorno consecutivo, anche i casi nel Lazio, dove su oltre 13 mila tamponi (più 2.482) si sono registrati 333 casi positivi (più 115), 66 decessi (più 12) e 1.489 i guariti. Nelle province ci sono stati 482 casi e otto decessi nelle ultime 24 ore.

COSÌ NEL LAZIO

Nell’Asl di Latina sono 105 i nuovi casi (si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto) e tre decessi, persone di 82, 90 e 91 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si sono registrati 78 nuovi casi (si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto) e tre decessi, di persone di 74, 90 e 99 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 90 casi (si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto) e nessun decesso.

Ma ora si punto tutto sul vaccino. I suoi effetti sono determinanti per sconfiggere la pandemia. All’indomani del V-Day in Ciociaria, dove sono stati somministrate le prime 48 dosi di vaccino ad altrettanti operatori sanitari, ieri c’è stato un webinar (incontro online), con 500 iscritti organizzato dal Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini). «La giornata del V-day – ha spiegato Buschini - è stata bella ed emozionante. E l’inizio della campagna vaccinale dà il senso di una svolta e di un cambiamento dopo questo anno. Dico però che non possiamo non continuare la battaglia per il rispetto delle regole e delle distanze. Siamo a un punto in cui parte una difesa nuova, ma dobbiamo continuare con il sistema messo in campo nei mesi passati, per arrivare all’appuntamento con il vaccino avendo subito meno danni possibile».

All’incontro a distanza ha partecipato anche l’assessore Regionale alla Sanità D’’Amato. «La vaccinazione - ha aggiunto proprio l’assessore - è partita subito secondo le modalità organizzative del Piano regionale. Al momento della prima somministrazione viene prenotata anche la successiva dose di richiamo. In questa prima fase, come da indicazioni nazionali, i soggetti interessati sono il personale sanitario e operatori e ospiti delle Rsa. Le prossime consegne sono previste per le giornate del 4, 11, 18 e 25 di gennaio».



© RIPRODUZIONE RISERVATA