23 Marzo 2021

Non c’è giorno senza morti. La pandemia in Ciociaria sta seminando paura, ma soprattutto morti e dolore tra le famiglie. In un anno di emergenza Coronavirus i decessi sono stati 460, sicuramente tra i mesi con il tasso più alto di decessi c’è marzo (quello che si vive). Un mese nerissimo, segnato da decine di decessi per Covid-19: nei primi 22 giorni di marzo ci sono stati 66 morti. Esattamente 3 morti ogni ventiquattr’ore, tra le vittime il più giovane è un uomo di 45 anni.

Gli ultimi sei decessi in ordine di tempo ci sono stati nella giornata di ieri: si tratta di una donna di 95 anni residente a Veroli, una donna di 85 anni residente a Sora, una donna di 94 anni residente a Paliano, un uomo di 61 anni residente a Monte San Giovanni Campano, un uomo di 75 anni residente ad Alatri e un uomo di 75 anni residente a San Donato Val di Comino. I giorni più neri: il 7, il 18, il 19 e il 22 marzo con sei morti al giorno, ma anche il 3, il 13 e il 20 marzo con quattro decessi per ciascun giorno.

Un andamento decisamente oltre la soglia registrata a febbraio, quando nei primi 22 giorni ci sono stati dieci morti in meno. Un dato sui decessi, quello della provincia di Frosinone, che rispecchia l’andamento regionale, dove nelle ultime due settimane ci sono stati più morti e più terapie intensive. Non è andata meglio sul fronte dei contagi, finora nel mese in corso ci sono stati 5244 casi in 22 giorni, pari a una media di 38 positivi ogni ventiquattr’ore.

A Castro dei Volsci, in particolare, un focolaio è esploso all’interno della casa di riposo per anziani: il virus si è trasmesso con grande facilità.

LA ZONA ROSSA

In un mese i numeri si sono duplicati e la regione Lazio, come noto, due settimane fa ha colorato di rosso ogni angolo della provincia di Frosinone, calando misure di contenimento più stringenti per arginare i contagi. I primi segnali di rallentamento arrivano, ma lentamente.

Il report quotidiano dei contagi, nel bollettino diramato dell’Asl nella giornata di ieri ha confermato, appunto, il rallentamento dei casi e cristallizzato il rapporto tra tamponi e nuovi positivi sotto il dieci percento, dato per la prima volta inferiore agli indici regionali, dove il rapporto è a 12 percento.

Analiticamente: su 740 tamponi eseguiti nella giornata di domenica ci sono stati 68 nuovi postivi e 98 negativizzati. Resta l’allerta nell’area nord-est della provincia.

Anche per la giornata di ieri la maglia nera dei contagi è andata a Frosinone con 18 casi.

Quella appena iniziata è la settimana della speranza ulteriore di sconfiggere il Covid con gli anticorpi monoclonali.

L’OSPEDALE SPAZIANI

La regione Lazio, infatti, ha inserito l’ospedale Spaziani di Frosinone tra le strutture (11 in totale in tutta la Regione) dove ci sarà la somministrazione in via sperimentale del farmaco a base di anticorpi. Vale a dire molecole biologiche in grado di riconoscere, legare e neutralizzare in maniera specifica il virus.

All’ospedale di Frosinone, infatti, è già attivato il Centro per le monoclonali, costituito da un team multidisciplinare la cui responsabilità è affidata alla UOC Malattie Infettive. I pazienti che possono trarre giovamento ed ai quali, quindi, può essere somministrato l’anticorpo monoclonale, sono soggetti di età superiore ai 12 anni, positivi per SARS-CoV-2, non ospedalizzati, non in ossigenoterapia, con sintomi di grado lieve-moderato di recente insorgenza (e comunque da non oltre 10 giorni) che non necessitano di ossigenoterapia.

Ma per ora lo scudo anti Covid per eccellenza resta il vaccino: in Ciociaria fino a ieri sono state inoculate 55.471 dosi.