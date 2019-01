​Immobili Confiscati: il sindaco esulta per la consegna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le chiavi degli immobili confiscati alla criminalità organizzata sono state consegnate questa mattina nelle mani del Sindaco di Cassino ing. Carlo Maria D'Alessandro da parte del dirigente dell'ANBSC, l'autorità nazionale per i beni sequestrati e confiscati, dott.sa Anna Fodero. Il sindaco ha espresso grande soddisfazione per aver portato a termine un percorso iniziato nel 2016 in silenzio ma con grande attenzione."Oggi è stata una giornata importante per la nostra città. Nel passato c'era chi andava a farsi fotografare in immobili confiscati alla criminalità organizzata ma lo faceva in altre città! Ora la nostra amministrazione ha raggiunto un risultato importante di cui tutti dobbiamo andare fieri. E questo dimostra ancora una volta quanto sia alta l'attenzione della giunta al problema della sicurezza e della legalità.Questi immobili saranno gestiti direttamente dal comune di Cassino e cercheremo di trasferirvi alcuni servizi comunali per liberare nel bilancio corrente somme impegnate per le locazioni passive da destinare ad attività sociali ma non solo.Sembra che alcuni immobili possano essere individuati come possibili unità abitative utili ai fini della risoluzione di alcuni problemi di emergenza abitativa, mentre quelli a vocazione commerciale, considerando la mutata norma che consente anche la locazione, potrebbe comportare la messa a reddito degli stessi con ulteriori entrate correnti con le quali finanziare attività di valenza sociale nell'ambito del bilancio stabilmente riequilibrato, in attesa di essere approvato."Continua il sindaco. "grande soddisfazione per un traguardo raggiunto dall’intera comunità sono contento che si sia attuato il percorso in tempi brevi e che abbiano partecipato diverse realtà al bando, questa è la prova che l’amore per la propria terra cresce e che siamo sempre tutti più disposti a mettersi in gioco per ripristinare la legalità”.Si tratta di 43 immobili tra terreni, locali commerciali, unità abitative, unità da adibire ad archivio che potranno essere utilizzati per fini istituzionali e sociali.