Un'intensa attività di controllo, da partedell'Ufficio Immigrazione della Questura, in sinergia con i Commissariatidi Cassino, Fiuggi e Sora, ha permesso di emettere 5 decreti di espulsione,nei confronti di altrettanti cittadini stranieri. Tre di loro, un albanese, un marocchino ed un serbo, sono «accomunati»dallo stesso precedente, lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il cittadino serbo è stato accompagnato direttamente alla frontiera aerea diFiumicino da personale specializzato dell'Ufficio Immigrazione. Resistenza a Pubblico Ufficiale è nel «curriculum», invece, di un 30ennenigeriano e di un senegalese di 32 anni. Per quest'ultimo già era stato emesso diniego del permesso di soggiorno per mancanza dei titoli necessari. Dopo la scarcerazione per fine pena,presso una struttura carceraria della provincia, all'uomo è stato intimato, con Ordine del Questore, di lasciare il Territorio Nazionale entro7 giorni. Poche ore dopo aver varcato il cancello dell'istituto, è stato di nuovoarrestato: la sua «carriera delittuosa» è implementata anche da minacce,lesioni ed oltraggio a Pubblico Ufficiale. Convalidato l'arresto; disposto dal Giudice l'obbligo di presentazionealla Polizia presso un Commissariato sezionale della Capitale.