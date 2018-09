© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inseguimento da film ieri a Piedimonte, in località Volla. I carabinieri hanno intimato l’alt a un automobilista (un 33enne ucraino) che viaggiava in senso opposto, ma l’auto è andata avanti dirigendosi verso il centro abitato di Piedimonte, inseguito dai carabinieri e una volta giunto, sulla Casilina, l’ha imboccata a folle velocità, in direzione di Cassino, percorrendo contromano una rotonda dove alcuni automobilisti, per evitarlo, sono stati costretti ad accostare nella cunetta fiancheggiante. Quando i carabinieri lo hanno affiancato a sirene spiegate, il fuggitivo, con una brusca sterzata ha colpito nella fiancata destra l’auto militare, continuando la fuga verso il casello autostradale, venendo successivamente bloccato. Una volta fermata la corsa dell’auto, nel tentativo di darsi alla fuga, si è scaraventato contro i militari, alla fine è stato fermato e arrestato. L’uomo ha rifiutato di sottoporsi all’alcotest.