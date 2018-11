Ilva di Patrica, sale la tensione, torna la protesta. Via alla Cigs per Biomedica Foscama

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna alta la tensione tra gli ex operai dello stabilimento Ilva di Patrica. I 60 ex dipendenti dello storicpo sito industriale sulla via Morolense, da anni in lotta per riavere un posto di lavoro perso oltre quattro anni fa, appresa la notizia, come una doccia fredda del mancato interesse del colosso Mittal a tenersi la fabbrica ciociara, e vista l'incertezza del bando per la vendita, sono tornare ad alzare la voce. Ieri mattina si sono ritrovati davanti i cancelli dello stabilimento per un sit-in ed una assemblea durante la quale hanno annunciato proteste anche clamorose. Dalla prossima settimana l'assemblea sarà permanente.«Siamo veramente stufi, dopo anni di lotta ancora siamo nell'incertezza piu' totale- hanno affermato in coro gli ex lavoratori- c'era stato detto in una assemblea pubblica che Mittal avrebbe preso in affitto il sito di Patrica. Dichiarazioni che poi sono state capovolte qualche giorno piu' tardi. Ora addirittura ci vengono a dire che siccome c'è la legge di bilancio in corso il bando per la vendita potrebbe slittare ad inizio 2019. Crediamo che un bando vada fatto dalla parte amministreativa non da quella politica. Ma a parte questo, lanciamo un appello alle Istituzioni tutte per fare chiarezza. Dalla prossima settimana saremo in assemblea permanente davanti i cancelli».«La nostra protesta che speriamo venga appoggiata da un gran numero di disoccupati ciociari in particolare da Vertenza Frusinate- aggiungono gli ex Ilva di Patrica- avrà come tema anche l'incertezza della mobilità in deroga. Anche noi come migliaia di famiglie siamo in mobiliotà in deroga e l'ammortizzatore è prossimo alla scadenza. Per il 2018 è stata pagata solo la prima finestra fino a marzo, mancherebbero 13 milioni di euro per la copertura e si rimbalzano responsabilità Regione Lazio e Governo. Servono certezze. Per questo il nostro appello va a tutti i politici del territorio, Prefetto e tutte le Istituzioni che possono sbloccare lòa situazione».Anche i disoccupati di Vertenza Frusinate sono sul piede di guerra per il mancato pagamento della mobilità in deroga per il 2018 e l'incertezza per i fondi per la deroga del 2019. Chiesto un tavolo ministeriale. La Cisl anche ha lanciato un appello alle Istituzioni anche perchè presso l'Inps ci sono 50 milioni di euro di giacenze per ammortizzatori sociali relativi agli anni 2015-2016 che potrebbero essere investiti sulle mobilità in deroga dei prossimi anni.Intanto è scattata ufficialmente la Cigs per i 100 dipendenti della Biomedica Foscama di Ferentino. Durerà 12 mesi ma potrà interrompersi prima se la curatela fallimentale, nominata dal Tribunale di Frosinone riuscirà a chiudere prima la partita piu' importante, ovvero la vendita del sito attraverso un bando pubblico. L'ex socoietà affittuaria, la Biomedica Foscama Group ha ottenut oil diritto di prelazione.