© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Ministero dello Sviluppo economico sta accelerando la pratica per predisporre il bando per la vendita dello stabilimento Ilva di Patrica. E' quanto emerge tra gli ex lavoratori ed il sindacato che da anni lottano per un risoluzione positiva della vertenza dello storico sito industriale chiuso da anni e con gli ex operai in mobilità. Nei giorni scorsi si era assistito ad un duro scontro tra l'inorevole del M5S Enrica Segneri e la Fim Cisl in merito alla rinuncia da parte del colosso industriale Mittal, proprietario del gruppo Ilva che aveva rinunciato allo stabilimento ciociaro. La notizia era arrivata qualche giorno dopo l'annuncio in Provincia della stessa SEgneri che aveva invece dichiarato apertamente che l'Ilva di Patrica sarebbe andata in affitto da novembre a Mittal. Dichiarazione quest'ultima presa con cautela dal sindacato e dai lavoratori che hanno poi ricevuto la doccia fredda dall'onorevole del M5S che ha parlato di un documento relativo al luglio 2017 nel quale Mittal annunciava la rinuncia a Patrica.Il tutto dopo che per anni in corsa all'acquisto dello stabilimento c'era la società Demi Engeenering che ora di fatto si è defilata e sarebbe pronta a tornare in gioco solo a determinate condizioni. Ora il Mise, almeno su questo sono tutti d'accordo sta predisponendo il bando per la vendita che avverrà probabilmente entro la prossima estate.Ma non è il solo stabilimento ciociaro pronto a cambiare proprietà. Anche la Biomedica Foscama di Ferentino che ha circa 100 dipendenti ed è leader nel settore farmaceutico sarà venduta tramite asta che sarà messa in campo dal curatore fallimentare nominato dal Tribunale di Frosinone. Dopo 8 anni di affitto da parte della società romana Biomedica Foscama Group che fa capo all'ingegner Massimiliano Baldassarri, il sito è finito con gli operai in mano al curatore fallimentare che dovrebbe fare l'asta entro due mesi. Il Giudice Delegato ha autorizzato la richiesta di Cigs per i dipendenti ed i sindacati saranno in regione martedì per chiedere Cigs per un anno. Gli stessi sindacati in una lettera auspicano inoltre che la propeietà cambi e che il sito non continui ad essere gestito da chi l'ha avuto in affitto per otto anni che però ha il diritto di prelazione.Infine nessuna novità per quanto riguarda la mobilità in deroga per il 2018 e per il 2019 che vede coinvolti 1100 ciociari. Per il 2108 è stata pagata solo la prima finestra ed in tanti non ricevano pagamenti da mesi. I disoccupati ciociari riuniti nel comitato Vertenza Frusinate sono sul piede di guerra ma le responsabilità si rimbalzano tra Governo centrale e Regione Lazio. Ballano circa 13 milioni di euro per il 2018 mentre per la deroga del 2019 serve un emendamento al bilancio. Il presidente della Provincia, Antonio Pompeo sta mediando tra le parti cercando di arrivare al piu' presto alla risoluzione del problema.