Traffico di rifiuti, truffa e frode in pubbliche forniture: aperto e subito rinviato davanti ad altro giudice il processo scaturito dall'operazione Maschera della Direzione distrettuale antimafia di Roma sul ciclo dei rifiuti, tra il 2014 e il 2016, in provincia di Frosinone.

Il giudice monocratico del tribunale di Cassino, Antonio Gavino Falchi Delitale, dinanzi al quale è stato assegnato il dibattimento, nel corso della breve udienza ha individuato le parti processuali presenti (in un'affollata aula di corte d'assise alla presenza del magistrato della Dda che ha coordinato le indagini), ha chiamato ben 57 parti offese, alcune delle quali già costituite nel corso dell'udienza preliminare. Tra esse compaiono i Comuni, le Unioni dei Comuni, la Regione, ma anche alcune associazioni ambientaliste. A seguire il giudice, preso atto delle mancate notifiche a 19 delle 57 parti offese, ha rinviato il processo, inserendolo nel ruolo del giudice Tillo, per il giorno 8 febbraio 2023.

GLI IMPUTATI

Al termine dell'udienza preliminare, tenutasi al tribunale di Roma, sono finite a processo 29 persone fisiche e 11 persone giuridiche (società), a vario titolo, per reati che vanno dal traffico di rifiuti alla truffa, alle violazioni delle prescrizioni ambientali e frode in pubbliche forniture. Tra gli imputati gli ex vertici della Saf (Mauro Vicano, Roberto Suppressa e Cesare Augusto Fardelli).

Gli altri finiti alla sbarra sono: Valter Lozza, Aldo Giovenchi, Serena Zompanti, Bruno Navarra, Antonio Giuliano, Carmelina Scaglione, Irene Cocco, Francesco Rizzi, Felice Rea, Giancarlo Panetta, Rosettano Navarra, Fabio Cellucci, Enrico Giuliano, Fernando Maurizi, Antonino Di Folco, Fernando Conti, Stefano Sciolette, Milena Margarella, Alfonso Verlezza, Riccardo Traversa, Giovanni Ferone, Marco Arduini, Enrico Arduini, Rocco Furia, Ottaviano Sabellico e Francesco Rande. Per le società compaiono: Mad srl; Società Ambiente Frosinone (Saf) spa; Refcta srl; Ferone srl; Se.In srl; Società Industriale Meridionale srl; E.Giovi srl; Tecno.Gea. srl; Vetreco srl; Centro Servizi Ambientali srl; D.S.I. Servizi Industriali srl.

LE CONTESTAZIONI

L'indagine coordinata inizialmente dalla procura di Cassino, poi passata per competenza alla Dda di Roma e portata avanti dai carabinieri forestali del Nipaf di Frosinone, ha concentrato l'attenzione e passato al setaccio le procedure utilizzate dalla Saf di Colfelice e dalla Mad di Roccasecca nella gestione dei rifiuti tra il 2014 e il 2016. Conseguentemente sono state coinvolte una serie società operanti nella raccolta e smaltimento rifiuti e alcuni laboratori analisi. Al centro delle indagini le presunte irregolarità dei cosiddetti codici a specchio nell'analisi, nella classificazione e quindi nello smaltimento dei rifiuti pericolosi, catalogati, secondo l'accusa, come non pericolosi a fronte di analisi non esaustive. Ciò avrebbe fatto risparmiare nei costi per il loro smaltimento, per lo più nella discarica di Roccasecca della Mad. C'è poi il filone della presunta truffa ai comuni, i quali pagavano per la raccolta e lo smaltimento, ma, per l'accusa, venivano portati direttamente in discarica dalla Saf. Un filone questo particolarmente sentito dai Comuni, diversi dei quali, come nel caso di Frosinone e Cassino, hanno avanzato richieste di risarcimenti danni milionari. Nel dettaglio, solo l'amministrazione del Capoluogo ha chiesto un milione e mezzo di euro. Nutrito il pool dei legali, dove compaiono: Calogero Nobile, Sandro Salera, Paolo Marandola, Vittorio Salera, Antonio D'Alessandro, Andrea Biondi, Francesco Spallino, Federica Nardoni, Antonio Radice, Danilo Iafrate e Marco Pizzutelli.

