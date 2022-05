Il weekend è servito in Ciociaria tra enogastronomia, teatro e musica

Cibo, musica e teatro: il fine settimana è servito. A Frosinone domenica torna la manifestazione Italia In Tavola, organizzata dall'associazione Piccoli Mercanti, con il patrocinio del Comune. I visitatori troveranno una quarantina di stand di prodotti tipici italiani, dal Piemonte alla Sardegna, con grande risalto della filiera del territorio ciociaro. Per i più piccoli gli organizzatori hanno confermato il teatrino dei burattini e la presenza dei personaggi della Disney. L'evento, accompagnato da intrattenimento musicale offerto dalla postazione fissa di Radio City, si svolgerà in via Aldo Moro, nel tratto comprendente l'incrocio della strada di accesso al parcheggio a valle dell'ascensore inclinato fino all'incrocio del fabbricato sede di diversi esercizi commerciali. Nell'ambito della XVI edizione del Premio Nazionale della arti, promosso dal Ministero dell'Università e della Ricerca, il Conservatorio Licino Refice di Frosinone ospita i lavori concorsuali e il concerto dei vincitori della categoria Musica con strumenti antichi e voci, comprendente solisti e complessi vocali/ strumentali. I migliori allievi delle discipline provenienti da tutti i conservatori d'Italia si sfideranno, in particolare, sul repertorio rinascimentale e barocco. Il concerto finale dei vincitori è in programma domani alle 18.

In occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Maria Salome, a Veroli, stasera, alle 21, in piazza Maria Salome, concerto della fanfara della Polizia di Stato; domani l'esibizione dell'Orchestraccia. Dalla musica passiamo al teatro. La compagnia teatrale Acta Est Fabula torna sulla scena con una serie di iniziative teatrali. Da domenica, 29 maggio, in collaborazione con Sconfinatamente ODV, nel Giardino Ousmane di Anagni inizierà una rassegna teatrale ad ingresso libero intitolata Risate in giardino, tre appuntamenti nei quali l'AEF rispolvererà vecchi cavalli di battaglia e sketch's nuovi di zecca. Sempre ad Anagni, a Casa Barnekow, nell'ambito degli eventi di maggio, sono in programma due appuntamenti letterari: oggi, alle 19, viene presentato Il Teatro dell'Appeso-40 anni di Utopia Concreta, testo che racchiude il lungo percorso artistico del regista e attore Amedeo Di Sora e del suo teatro; domani, Paolo Carnevale intervisterà Valerio Capraro, autore del romanzo Ogni scelta che fai.

Per gli appassionati della due ruote, infine, segnaliamo che da Piazza Innocenzo III, domenica, partirà la terza edizione dell'evento sportivo Gran Fondo Città di Anagni. Ci spostiamo ad Arpino dove domenica, alle 19, presso la Chiesa di San Michele Arcangelo, si terrà un Concerto d'Organo nato dall'idea di Alessandro Leone, Riccardo Tiberia e del Prof. Giovanni Battista De Simone direttore del Coro Polifonico Maria SS. De Piternis di Cervaro. Il concerto è diviso in due parti: nella prima Alessandro Leone, Riccardo Tiberia, Gianni Balestrieri e Cellucci Giacomo eseguiranno musiche organistiche di vari periodi; nella seconda parte il repertorio è affidato al Coro Polifonico Maria SS. De Piternis di Cervaro diretto dal Prof. Giovanni Battista De Simone ed accompagnato dall'Organista de Coro Walter Di Zazzo.