Scende la curva dei contagi, ma non quella delle vittime del Coronavirus . Ieri pomeriggio ci sono stati altri due decessi in Provincia di Frosinone : i morti arrivano a 28. Le ultime due vittime sono state registrate a Trivigliano, dov’è stata stroncata un’anziana, ultra ottantenne del posto ricoverata all’ospedale Spaziani di Frosinone e una donna di 71 anni di Fiuggi, ricoverata all’Ospedale Spallanzani di Roma.«A nome mio e della città di Fiuggi, esprimo le più sincere condoglianze ai familiari della nostra concittadina, prima vittima fiuggina di questo nemico invisibile» è stato il messaggio del sindaco Baccarini.AUSONIAMorti che arrivano poche ore dopo la doppia tragedia che c’è stata ad Ausonia, dove il Covid-19 ha stroncato una coppia, prima lei di 76 anni e poi lui di 80 anni. La Regione Lazio ha comunicato la morte dell’uomo nel bollettino di ieri perché avvenuta dopo le 15.59 di mercoledì, ma Il Messaggero l’aveva già riportata nell’edizione di ieri. Le misure per il contenimento dei contagi da Coronavirus, per il resto, cominciano a dare i primissimi frutti anche in Ciociaria. Nella giornata di ieri, per la prima volta dal 9 marzo scorso (data in cui è scatta la pandemia) ci sono stati 10 contagi: il dato più basso dell’ultima settimana. Il totale dei positivi in Ciociaria sale a 464, anche se oltre 30 sono guariti. Ancora una volta i numeri dell’emergenza sono stati chiariti dalla Prefettura , con una precisa avvertenza. «I dati - è stato spiegato dal Palazzo di Governo - confortano, ma ancora non sono attendibili, perché devo essere consolidati». Poi l’appello: «Rimane assolutamente prioritario restare a casa». La fotografia dei numeri su scala regionale è stata scattata, invece, dall’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. «A Latina - ha spiegato - registriamo il numero più basso regionale dei nuovi positivi mentre a Viterbo abbiamo avuto zero decessi nelle ultime 24 ore, a Frosinone il dato più basso della settimana e Roma città prosegue nella lenta discesa».I NUMERINumeri che fanno sperare, ma che lasciano l’amaro in bocca perché ad essere contagiati sono per lo più medici e infermieri. Coloro i quali in queste settimane sono stati in prima linea per assistere e prestate soccorsi ai malati di Covid. Gli ultimi due contagi a Pontecorvo, dove sono risultati positivi un medico e un infermiere che lavorano all’ospedale Santa Scolastica.La comunicazione l’ha fornita il sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo. Sono sette gli infettati nella Cittadina fluviale, di questi 3 infermieri e un medico. «Oltre il 50 per cento dei positivi sono sanitari, a loro va la nostra solidarietà e la nostra vicinanza. Ora è il momento di non mollare», ha dichiarato il sindaco Rotondo(nella foto).Ma ieri, come accennato, ci sono state anche tre persone dichiarate guarite, due di queste sono di Alatri, uno dei centri, assieme a Sora, maggiormente colpiti dall’emergenza Coronavirus. «Finalmente - ha comunicato il sindaco di Alatri, Giuseppe Morini - posso darvi una buona notizia: due nostri concittadini, dopo un periodo di ricovero presso lo Spallanzani di Roma, sono tornati a casa, guariti. Ero indeciso sull’opportunità di fare questa comunicazione che nulla toglie o aggiunge alla gravità della situazione, ma questo per tutti noi è un grande segno si speranza: di Covid-19 si può guarire, ma bisogna insistere con l’osservanza rigorosa delle precauzioni».Nuovo contagiato a Sora, si tratta di una donna di 64 anni: è il 32esimo caso. Numeri, che, però non desterebbero preoccupazione perché si tratta di “focolai” domestici, all’ospedale Santissima Trinità non ci sono persone contagiate. Secondo contagio a Castro dei Volsci. Altre 165 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare, ne rimangono 967.Vincenzo Caramadre