I numeri dei nuovi positivi registrati nel giro di tre settimane, in un attimo, portano allo scorso mese di marzo, quando la pandemia da Covid-19 ha fatto scattare il blocco totale.In Ciociaria attualmente si contano 151 positivi, quasi tutti asintomatici e per il 90 percento legati a casi di rientro. Numeri dei positivi che fanno il paio con il numero delle persone in isolamento domiciliare che sono 450 circa. Una rinnovata emergenza Covid che, in queste tre settimane, ha rimesso in moto la macchina dei tamponi la cui media è stata di 600 al giorno. Per quel che concerne il report quotidiano, nella giornata di ierisono stati registrati sette nuovi casi (che rientrano nel totale dei 150 positivi) tutti asintomatici e tutti riscontrati nelle postazioni drive -in di Frosinone, Cassino e Sora.I tamponi lavorato nel laboratorio specializzato che si trova all’ospedale Spaziani di Frosinone sono stati 500.I nuovi positivi sono stati 7 : 2 residenti ad Isola Liri, 1 a Cassino, 1 a Piedimonte San Germano, 1 a Roccasecca, e 1 ad Arce. Il settimo è stato accertato in fase di pre-ospedalizzazione all’ospedale Santa Scolastica di Cassino.In realtà i positivi ai tamponi eseguiti sono stati 15, ma 8 erano riferiti a persone già note per le quali permane la positività.Rimangono attive le postazioni drive- in tutti i giorni a Frosinone e a giorni alterni a Cassino e Sora.A livello regionale su oltre 10 mila tamponi sono stati registrati 130 casi di questi 80 sono a Roma, il resto nelle province, e zero decessi.Si conferma, come avvenuto nei giorni scorsi, una prevalenza dei casi di rientro (circa il 52 percento) e i casi con link dalla Sardegna (circa il 38 percento).Prosegue l’importante report dell’attività negli Aeroporti romani della giornata di ieri: presso lo scalo di Fiumicino è stato individuato un nuovo caso positivo e si tratta di un cittadino residente nel Lazio e di rientro dalla Spagna. Un nuovo caso positivo individuato all'Aeroporto di Ciampino e si tratta di un cittadino residente in Campania e proveniente da Madrid (Spagna). Da inizio attività i casi positivi asintomatici individuati attraverso l’utilizzo dei test rapidi antigenici sono stati 183, confermati successivamente dal test molecolare. Tutti i viaggiatori sono asintomatici, sono stati posti in isolamento ed è stato avviato il contact tracing internazionale.Ma ora ci si prepara soprattutto al rientro a scuola, oggi in giunta il documento dell’Istituto Superiore di Sanità sul rientro nelle scuole.“È un atto importante per garantire uniformità e sicurezza al quale stiamo garantendo massima diffusione”, ha spiegato l’assessore alla sanità della regione Lazio Alessio Damato.Il documento per il rientro a scuola prevede un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico e il coinvolgimento delle famiglie nel controllo della temperatura corporea del bambino e degli studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola.Nel caso si manifestino sintomi agli alunni in orario scolastico, ci dovrà essere l’isolamento in un'area dedicata dell'istituto, e assistito da un adulto con la mascherina chirurgica. Devono poi essere avvisati tempestivamente i genitori, che a loro volta devono chiamare il pediatra o il medico di famiglia. Sarà lui, dopo avere valutato la situazione, a stabilire se è necessario contattare il Dipartimento di Prevenzione per prenotare il tampone.Un piano elaborato su schemi generali, ma che poi dovrà essere attuato in concreto in ogni singolo istituto.