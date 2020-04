© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è la 33esima vittima del Covid-19 in Ciociaria Si tratta di un’anziana, ex degente della Casa di Riposo Hermitage che si trova proprio nella Città Termale. La morte della donna, avvenuta all’alba di ieri all’ospedale Spaziani di Frosinone , è stata resa nota dal sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini.«Il Coronavirus - ha detto il primo cittadino - si conferma un nemico devastante per i nostri anziani e per le persone con malattie pregresse. E’ venuta purtroppo a mancare la terza nostra concittadina, ex degente della casa di riposo Hermitage, deceduta presso l’ospedale Spaziani di Frosinone, dove da giorni si trovava ricoverata. Esprimiamo cordoglio a nome di tutta la cittadinanza agli stretti familiari che sono stati tutti tempestivamente avvisati. Si raccomanda ai cittadini - ha concluso - la massima prudenza e di uscire di casa solo per questioni di estrema necessità. Si deve mantenere alta l’attenzione su ogni misura di prevenzione, sorveglianza e contenimento di tutte le Residenza sanitarie assistenziali e le case di riposo della città».Prima di quest’ultima vittima, (nelle 24 ore precedenti) c’erano state altre due vittime, una di Fiuggi l’altra di Fumone, entrambe donne ultra ottantenni, sempre ex degenti dell’Hermirtage.LA CURVAIntanto la curva dei contagi, in Ciociaria, è pressoché stabile. Ieri sono stati comunicati dalla Regione Lazio 18 casi, registrati negli ultimi rapporti inviati dall’Asl di Frosinone. Meno del giorno precedente, sabato, quando erano stati 21, e identici al dato di venerdì. Il dato più basso, dall’inizio dell’emergenza Covud-19 (il 9 marzo scorso) è stato registrato nella giornata di giovedì con 10 persone positive. Ciò dimostra che le misure di contenimento disposte dal Governo in provincia di Frosinone stanno producendo gli effetti sperati, ma con percentuali più basse rispetto a molti altri territori della Regione Lazio. Per questo non bisogna abbassare la guardia. A confermarlo è stato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. «Su scala regionale abbiamo registrato un dato di 123 casi di positività, continua la frenata del trend che per la prima volta è al 3 percento. Ora - ha spiegato l’assessore D’Amato - è il momento di non mollare e mantenere alta l’attenzione anche in vista delle festività di Pasqua e Pasquetta».IL NUMEROIl numero dei contagiati in Ciociaria, con i 18 comunicati ieri dalla Regione, sale a 519. Al totale, tuttavia, devono essere sottratte le persone dichiarate guarite con la cosiddetta consolidata negativizzazione del tampone che sono 51 e i 33 deceduti. Attualmente i positivi, quindi, sono 435, di questi il 50 percento circa sono in regime di isolamento domiciliare, il restante 40 percento in degenza ordinaria e un 10 per cento circa in terapia intensiva. A testimonianza il fatto che la maggior parte dei positivi è in regime d’isolamento domiciliare quindi in buone condizioni di salute, c’è il trend dei ricoveri allo Spaziani di Frosinone, centro Covid per la Ciociaria.Sabato c’era stato un solo ricovero, ieri nessuno, ma fino a tarda sera c’erano quattro persone in attesa dell’esito del tampone. Stesso dato a Cassino. Qui la comunicazione è arrivata dal sindaco Enzo Salera.«Oggi (ieri, ndr) non ci sono stati casi nelle strutture sanitarie di Cassino, l’ospedale Santa Scolastica e il San Raffaele. Invito tutti a rispettare le disposizioni per contenere il Covid-19», sono state le parole del sindaco Enzo Salera. Nuovi positivi, invece, a Sora. Si tratta di un uomo di 47 e uno di 64, il totale arriva, così, a 34.LA RAGAZZINAPositiva anche una ragazzina di 15 anni che, dall’accettazione Pediatrica dell’ospedale di Frosinone , è stata trasferita all’ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. A Frosinone il tampone aveva dato esito positivo.Nella giornata di ieri, infine, hanno terminato la quarantena ben 301 persone.Ma la notizia che ieri ha destato più clamore è che il Covid 19 ha contagiato anche tre carabinieri del comando provinciale di Frosinone. Si tratta di tre militari dell’arma, impegnati in lavori d’ufficio, che sono stati sottoposti a tampone, insieme ad altri 13 colleghi, nei giorni scorsi. Ad eccezione di un carabiniere che aveva manifestato i classici sintomi circa due settimane da (febbre e tosse) e che è stato immediatamente sottoposto al regime di quarantena insieme ai suoi familiari, gli altri due risultati positivi sono completamente asintomatici. Si trovano a casa in isolamento sono in buone condizioni. Sono stati eseguiti interventi di sanificazione di tutti i locali all’interno del comando provinciale dove la situazione risulta sotto controllo. I carabinieri - così come le altre forze dell’ordine impegnate in prima linea nella emergenza coronavirus - sono un’altra delle categorie considerate a rischio e l’arma sta pagando a caro prezzo lo sforzo e la missione quotidiana in difesa della popolazione nella lotta al virus.