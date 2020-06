Il virus alza la testa: tre nuovi positivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stop al doppio zero. Torna il Covid-19 in Ciociaria: in ventiquattr’ore ci sono stati 3 casi tra Monte San Giovanni Campano, Frosinone e Fiuggi.Una donna affetta da altre patologie, nella serata di venerdì, è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Sora. Immediatamente i sanitari, insospettiti, da alcuni sintomi le hanno eseguito il tampone naso-faringeo che, qualche ora dopo, ha dato esito positivo al Coronavirus. Si tratta di un’anziana di Monte San Giovanni Campano che è in buone condizioni di salute. L’Asl ha provveduto, con tempestività, a sanificare i locali del pronto soccorso.GLI ALTRI CASISono tre, attualmente, i positivi in Ciociaria.Altri due casi sono stati registrati sempre negli accessi dal pronto soccorso: uno a Frosinone e uno a Fiuggi. Nessuno è in gravi condizioni.Il sindaco di Fiuggi, Alioska Baccarini, ha affermato: «Sono stato contattato dalla Asl di Frosinone, che purtroppo mi ha comunicato un nuovo caso di positività al Covid-19 a Fiuggi. Si tratta di un uomo immune-depresso proveniente da struttura sanitaria romana. I contatti diretti tutti già posti in quarantena. Nessun allarmismo ma molta, molta prudenza».LA REGIONEA comunicare i nuovi casi di Covid è stata la Regione Lazio. In totale i positivi sono stati 18, tutti fra Roma e provincia. Salgono a 698 i casi di Covid in Ciociaria dall’inizio della pandemia, mentre i morti per fortuna sono fermi a 58. L’emergenza non è finita è stato affermato a più riprese dalle autorità sanitarie. «Rinnovo l’invito a tutti i ristoratori al rispetto dell’ordinanza che prevede che venga richiesto per ogni tavolo almeno un recapito telefonico, una misura fondamentale per il tracciamento dei contatti» è stato il commento dell’Assessore Regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. Nel frattempo, terminati i test sierologici agli appartenenti alle forze dell’ordine e ai sanitari, a breve in Ciociaria s’inizierà con gli agenti delle polizie locali dei 91 Comuni, ma anche con il personale dei Tribunali di Frosinone e Cassino.Poi, come annunciato dalla dottoressa Patrizia Magrini (direttore generale dell’Asl di Frosinone), prima dell’avvio dell’anno scolastico i Test sierologici, verranno eseguiti al personale della scuola. Ma la stessa Asl ha già annunciato un piano di ripartenza dei servizi sanitari e per il recupero delle visite sospese con il lockdown. Per il 4 luglio ci sarà la ripartenza degli Ambufest di Cassino, in viale De Bosis, e di Sora, in via Piemonte (ex ospedale). Si tratta dei centri di cure primarie chiusi che ora torneranno a erogare le prestazioni dalle 10 alle 19 di sabato, domenica e festivi. Nel Capoluogo, invece, il servizio è già ripartito da sabato.