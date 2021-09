Martedì 7 Settembre 2021, 02:10

“Un santo della porta accanto”. Si è espresso cosi il vescovo della Diocesi di Tivoli e Palestrina, Monsignor Mauro Parmeggiani, nell’omelia della Santa Messa celebrata a Paliano per ricordare Willy Monteiro Duarte a un anno dalla tragica morte causata dai colpi ricevuti da un branco di violenti a Colleferro.

«Cessato il clamore mediatico, la passerella dei politici che lo scorso anno, in occasione della morte del nostro carissimo Willy, dovevano parlare, farsi vedere – ha esordito il vescovo Parmeggiani - dopo un anno vi volevo domandare “cosa è rimasto di tutto ciò che abbiamo vissuto?, cosa è rimasto della vicenda di Willy?”».

Il pastore prenestino ha ricordato il 21enne ciociaro come “il simbolo un giovane cristiano coraggioso che ha perduto la sua vita per aiutare un amico”. Secondo Parmeggiani «forse non si è compreso quale sia stata l’origine di questo gesto d’amore. La gente non ha riflettuto su un fatto così importante, non ha compreso che per difendere un amico egli ora ha ottenuto grazia e misericordia…Non tocca a me santificare Willy – ha aggiunto il vescovo di Palestrina – ma sicuramente egli è stato un santo della porta accanto».

Alla celebrazione eucaristica, insieme alla famiglia del giovane barbaramente ucciso, hanno partecipato i sindaci di Paliano e Colleferro, e la comunità capoverdiana di Roma essendo la famiglia di Willy originaria di Capoverde. Tanti gli amici che hanno indossato di nuovo quella maglietta bianca per dire “ciao, Willy”.

Al termine del rito, il vescovo ha salutato i familiari del giovane – la mamma Lucia, il papà Armando e la sorella Milena – ringraziandoli per l’esempio di accettazione cristiana di un dolore tanto grande.

Sull’account facebook “il sorriso di Willy”, la pagina ufficiale della famiglia, ieri è stato scritto “Willy, è già passato un anno che non sei più qui tra noi. Sembra ancora incredibile. Difficile da realizzare...Sembra ieri che eravamo insieme a ridere e scherzare. Ci manchi tanto».

Il sindaco di Paliano, Domenico Alfieri, ha scritto: «Ricordiamo con orgoglio Willy: un ragazzo che già era un uomo, e che col suo esempio ci ha consegnato una grande lezione di coraggio, civiltà e altruismo che sta a noi conservare e tramandare».

Il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, ha aggiunto: «Siamo all’opera assieme agli enti locali e alla Regione, come ogni giorno dell’anno, affinché la memoria collettiva custodisca il sacrificio di Willy attraverso tutti gli strumenti a disposizione: dalla costruzione della piazza bianca, al monumento contro ogni forma di violenza, all’arte muraria, ai premi e concorsi letterari».

E giovedì riprende il processo, in Corte d’Assise, ai 4 imputati: 3 giovani di Artena e uno di Colleferro.