Emergenza coronavirus .Oggi, giorno della festività di San Giuseppe, giornata di preghiera per l’Italia, tutti sono invitati ad esporre dalle finestre un drappo bianco e ad unirsi in preghiera alle 21.00 per recitare il Santo Rosario, trasmesso in diretta su TV2000. La proposta è arrivata dal vescovo della diocesi Sora Cassino Aquino Pontecorvo, monsignor Gerardo Antonazzo. In un messaggio inviato a tutte le comunità parrocchiali della diocesi, il pastore richiama tutti ad adottare comportamenti idoenei volti ad arginare l’espanione dell’epidemia. “Le istituzioni – scrive Antonazzo – si stanno adoperando per attuare al meglio le loro competenze. Le parrocchie – continua – stanno collaborando in modo esemplare con le disposizioni del Governo, della Conferenza episcopale italiana e del Vescovo diocesano”. E’ sempre il vescovo a ribadire: “Le stesse misure adottate per la necessaria assistenza spirituale agli ammalati in casi di estrema urgenza e necessità rispondono alla tutela della propria e altrui salute”. Per il vescovo in questo particolare e difficile momento “ciascuno è chiamato a fare la sua parte”. “Se tutto andrà bene! Sarà perché tutti ci siamo comportati bene”. Antonazzo richiama tutti ad un maggiore senso di responsabilità: “Ogni nostra azione può essere decisiva in questo momento così drammatico. Ogni forma di trasgressione alle disposizioni di legge, oltre ad essere un reato, può comportare - afferma - delle conseguenze letali per tanta gente che rischia di morire anche per colpa di chi non ha obbedito alle restrizioni imposte”. Un pensiero particolare il vescovo diocesano lo rivolge a tutti gli operatori sanitari che “sul nostro territorio si stanno prodigando per arginare le gravi conseguenze dell’epidemia”.