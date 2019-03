Il vescovo Antonazzo al Festival della dottrina sociale: "Occorre un interesse intelligente e saggio per la città"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Occorre un interesse intelligente, saggio, acuto e perspicace per la città. Il disimpegno politico non merita nessuna considerazione. E' venuto il momento in cui è necessario in Italia che i cattolici si riconoscano in un programma comune e la Dottrina Sociale della Chiesa può essere la risposta più adeguata possibile oggi”. Così si è espresso il vescovo Antonazzo nella giornata conclusiva dell’ottava edizione del Festival della Dottrina Sociale. Parole che hanno entusiasmato la platea presente nell’Aula Salerno della Focara, che si è ritrovata nelle idee del vescovo. Una giornata particolarmente intensa la seconda e ultima in programma all’Università di Cassino e del Lazio Meridionale per il Festival della Dottrina sociale. Tanti gli ospiti illustri che si sono alternati al tavolo di presidenza, promosso dal Comitato Sale (Sviluppo Associazionismo Laicale), presieduto da Francesco Rabotti, con la collaborazione dell’ateneo, della Diocesi di Sora Cassino Aquino Pontecorvo e il supporto della Banca Popolare del Cassinate, partner dell’evento sin dalla sua prima edizione. “Popolo e democrazia: Partecipazione ed impegno dei cattolici, sociale, politico, culturale” è stata la sessione su cui è sceso il sipario dell’edizione 2019. Per celebrare la memoria dei cento anni dell'Appello ai Liberi e Forti di Don Luigi Sturzo, si è parlato della figura del fondatore del Partito Popolare, tratteggiata dal giornalista e scrittore Giuseppe Sangiorgi che si è avvalso di spezzoni di video in cui Don Sturzo è stato interpretato dall'attore cassinate Antonio Lanni, lavoro realizzato per il programma Italiani di Rai Cultura. I lavori hanno visto la partecipazione del Prefetto di Frosinone, Ignazio Portelli. I lavori coordinati dal prof. Luigi Di Santo hanno visto il prof. Leonardo Bianchi, dell'Università di Firenze, che ha evidenziato la necessità di ridurre le disuguaglianze per attuare i principi della Costituzione di uguaglianza nella dignità; il prof. Vincenzo Antonelli, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ha auspicato non tanto un impegno dei cattolici in politica ma nelle istituzioni, perché ne siano custodi e animatori. Il prof. Fabio Ciaramelli, dell'Università Federico II di Napoli, ha parlato invece della democrazia, la cui essenza è l'attenzione ai valori, il rispetto del singolo e delle minoranze, il pluralismo. Marco Zabotti, vicepresidente dell'Istituto diocesano "Beato Toniolo", ha affermato che "il futuro è arrivato", che occorre aprire processi per il futuro ma essere capaci di dominare il presente, stare nella storia con un nuovo umanesimo cristianamente ispirato. Al termine l’appuntamento al 2020.