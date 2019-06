© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scuola di recitazione di Valerio Germani, regista, attore e direttore dell’accademia appunto, sarà tra i finalisti di, la kermesse internazionale delle scuole di teatro, avendo superato le selezioni per la pre-finale della quinta edizione con l’opera “”. La pre-finale avrà luogo stasera nel suggestivo contesto del Castello “La Delizia del Verginese” a Portomaggiore, paese alle porte di Ferrara mentre la finalissima, che sarà disputata dalle scuole di teatro che supereranno la pre-finale, si terrà il 18 giugno nel suggestivo Teatro Comunale “Claudio Abbado” di Ferrara.La quinta edizione del “FEST2019” è organizzata dall’associazione FONE’, gode di importanti patrocini e collaborazioni con Enti e Teatri ed è uno dei rari Festival teatrali italiani rivolti alle Scuole di Teatro con lo scopo prioritario di essere luogo di scambio, crocevia teatrale, spazio di crescita culturale e artistica per le giovani generazioni. Il progetto presentato da Teatro Studio è uno spettacolo assolutamente inedito, frutto di un lungo percorso, di cui la partecipazione al festival segna un primo traguardo per i giovanissimi allievi coinvolti e per tutti gli allievi che seguono il maestroI nove giovanissimi attori che interpreteranno il testo sono: Flaminia Cesari, Alice Ceccarelli, Andrea Galella, Giacomo Di Lonardo, Melissa Palombo, Giorgia Oddi, Aurelia Di Iorio, Laura Giuliani, Roberta Trementozzi. Riportiamo le parole di Germani: < >.