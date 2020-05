© RIPRODUZIONE RISERVATA

La rivoluzione del trasporto pubblico, a Frosinone, sta per iniziare. Non solo bus ecologici ma, ora, anche il treno di superficie.Un tram su gomme, di tre vagoni, che collegherà lo Scalo con la zona di De Matthaeis. Sarà alimentato a batterie e avrà una sua corsia preferenziale tra via Marittima e via Aldo Moro. Percorrerà in 10 minuti il tratto previsto con una portata massima di 170 passeggeri.Ma come si inserirà nei percorsi già programmati e gestiti dalla « Cialone Tour»?«Non ci sarà alcun accavallamento delle linee - risponde il sindaco di Frosinone , Nicola Ottaviani -, si tratta solo di inglobale, nel servizio attuale, anche la metropolitana leggera. In fondo abbiamo a disposizione un finanziamento di 5,6 milioni (dall’Unione Europea) proprio per favorire spostamenti ecologici, nel pieno rispetto del nostro Ambiente. E non c’è nulla di più ecologico dell’energia elettrica».E chi gestirà questo nuovo servizio?«La Cialone Tour, che, in questo modo, potrà meglio integrare i suoi autobus con questi treni di superficie. Con il finanziamento, il Comune costruirà una corsia separata (dallo Scalo fino a via Marittima) che ci costerà un milione e mezzo, e poi 3 trenini alimentati a batteria (ognuno dal costo di 800 mila euro). In questo modo garantiremo, ogni 10 minuti, lo spostamento di 170 persone. Non bisogna dimenticare che oggi, a causa del distanziamento tra persone, la capienza degli autobus è estremamente ridotta. Inoltre non sappiamo per quanto tempo, ancora, saranno in vigore queste norme. Sicuramente per molti mesi e io spero di inaugurare i treni di superficie entro dicembre. Dobbiamo renderci conto che il Coronavirus ci ha trascinato in una guerra devastante, ma noi dovremo essere in grado di trasformare queste grandi criticità in altrettante opportunità».Dunque, la metro di superficie avrà due, massimo tre fermate: una all’altezza di viale Europa, una all’interno del parcheggio a valle dell’ascensore inclinato e un’altra in fase di studio in zona ex campo sportivo-Matusa.Ovviamente questo progetto si collega al raddoppio delle linee e delle cabine dell’ascensore inclinato (che oggi, per il rispetto delle distanze, non può ospitare più di 4-6 passeggeri).«Ma anche qui ci sono problemi - osserva il sindaco - perchè l’ipotesi di costruire una seconda linea va a scontrarsi con l’impossibilità di eseguire nuove trivellazioni lungo la collina (già oggetto di smottamenti, in passato). Dunque dovremo utilizzare le attuali paratie in cemento ed apportare le opportune modifiche». Ma non sarà facile. E per un impianto che è stato più volte che fermo che in funzione, si apre un altro capitolo tutto da scoprire.