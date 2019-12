Il ritorno del mattone, in arrivo cantieri per 300 nuovi appartamenti a Frosinone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La fine del 2019 porta a Frosinone nuova edilizia residenziale. Investimenti di milioni di euro per circa nuovi 300 appartamenti destinati a circa 500/600 abitanti. Progetti che porteranno oltre 900mila euro nelle casse comunali di oneri concessori, anche se la nuova offerta immobiliare dovrà trovare sbocchi in un mercato che ancora risente della crisi. Oltre alle palazzine (tutte di sei piani) verranno eseguite opere di urbanizzazione come interventi compensativi dei privati a favore del pubblico.Sono iniziati da qualche giorno gli scavi per realizzare un intervento edilizio a fianco della chiesa. I privati in questo caso dovranno unire la suddetta piazza con piazza Salvo D'Acquisto. Verrà realizzato infatti un passaggio pedonale con verde attrezzato, panchine, illuminazione e alberature.I privati dovranno costruire il passaggio pedonale tra piazza Pertini (parcheggio fronte Agenzia Entrate con viale Michelangelo) così da favorire il passaggio di studenti che dalla stazione si recano verso il Conservatorio. Inoltre, in chiave stadio, sempre che l'ordine pubblico venga garantito, i tifosi che parcheggiano allo Scalo potranno agevolmente raggiungere lo stadio senza passare sul pericoloso tratto senza marciapiedi ed illuminazione della Monti Lepini.In corso la realizzazione della palazzina in via San Giuseppe. Qui i privati realizzeranno una stradina che conduce alle sponde del fiume Cosa da dove, poi, si unirà ad altri interventi per creare un percorso pedonale e ciclabile lungo il fiume.In procinto di partire anche un'altra costruzione che si colloca a cavallo tra via More via San Giuseppe. Agli inizi del prossimo anno verrà siglata la convenzione tra privati e amministrazione. In questo caso l'opera compensativa prevista riguarda la realizzazione di un collegamento viario tra il parcheggio della Questura di via Vado Del Tufo e via Grappelli (la strada che da via Marittima conduce verso il campo Coni e la scuola media Umberto I. In questo modo ci sarà uno sbocco in più viario che migliorerà la fluidità della circolazione nella zona.Prossimo all'avvio dei lavori (ma la delibera deve ancora transitare per l'approvazione della giunta) anche la realizzazione di un altro edificio che si svilupperà in via Mola Vecchia alle spalle del palazzo dove è presente l'ufficio postale. In questo ambito verrà realizzato un parcheggio pubblico di 300 posti auto ed un collegamento viario tra via Marittima (di fronte banca intesa San Paolo) e via Mola Vecchia. I privati realizzeranno anche un tratto della pista ciclabile che dal parco Matusa conduce verso l'area delle Fontanelle di via Ciamarra.Nei terreni posti tra via Po e via Tommaso Landolfi sorgeranno due edifici a forma di torri per un totale di 18 mila metri cubi. In tale contesto si realizzerà una rotatoria all'incrocio tra le due strade, una piazza, parcheggi e piste ciclabili.Il sindaco Nicola Ottaviani si dice soddisfatto: «Gli imprenditori sono tornati ad investire sul capoluogo, segnale positivo perché indica una ripresa dell'appetibilità di Frosinone ed un aumento della domanda di abitazioni».