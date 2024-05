Domenica 26 Maggio 2024, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 07:15

Una spedizione punitiva organizzata via social e materializzatasi in piazza con colpi alla testa a suon di chiavi inglesi e mazze da baseball davanti a decine di persone. Un gruppo di ragazzi che si accanisce su un coetaneo ma nessuno interviene. Sangue, urla, violenza. Tutt’intorno indifferenza. Come se quelle scene fossero un elemento di normalità, d’immagini che si sovrappongono con lo “scrolling” (lo scorrimento compulsivo di pagine sui social) che troppo spesso vengono sostituite alle parole e minano la creatività. Addirittura c’è stato chi ha preferito filmare, altri far finta di non conoscere il numero di emergenza: «Che numero ha l’ambulanza?».

A raccontarlo la vittima: «Tutti si sono goduti il macabro spettacolo, nessuno ha mosso un dito». Emergono dettagli inquietanti, sul pestaggio avvenuto lo scorso 9 maggio in piazza a Piedimonte San Germano, contro un giovane rapper del posto, per il quale venerdì pomeriggio sono finiti in carcere cinque ragazzi tra i 20 e 30 anni (Noemi Pellegrino, 29 anni; Niccolò Cioffi, 24 anni; Lorenzo Cioffi, 20 anni; Otello De Luca, 25 anni; Davide Nappa, 25 anni). Per tutti l’accusa è di tentato omicidio. Le telecamere di piazza Municipio a Piedimonte San Germano hanno ripreso la scena e sono state determinanti, assieme alle dichiarazioni della vittima, per individuare i presunti responsabili.

L’AMICO

L’unico ad intervenire e a chiedere aiuto è stato un amico del rappar che, stando alla ricostruzione degli inquirenti, ha strappato tra le mani di uno dei giovane che si accaniva sulla testa della vittima una chiave inglese. Un’azione che il pubblico ministero prima e il gip Domenico Di Croce poi ha inquadrato nel tentato omicidio per le modalità, con le mazze e gli oggetti metallici, atti a causare gravi lesioni, ma anche per le frasi minacciose che sarebbero state pronunciate durante il pestaggio. Le indagini della squadra mobile e della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Cassino, però sono tutt’altro che chiuse. Le telecamere del Comune e delle attività commerciali, infatti, avrebbero ripreso in totale sette persone presenti in piazza attorno al rapper sanguinate con ferite al volto e alla testa. Cinque sono stati individuati nei destinatari della misura cautelare in carcere eseguiti. Mancano all’appello altre due persone arrivate in piazza con il volto travisato.

Si delinea anche il quadro in cui è maturato il pestaggio. La molla che avrebbe fatto scattare la spedizione punitiva, sarebbe la fine di una brevissima relazione tra la vittima e la ragazza finita in carcere. Poi una serie di meccanismi di parole e post sfociati nei fatti del 9 maggio scorso.

GLI INTERROGATORI

Tra domani e martedì i cinque arrestati compariranno davanti al Gip per l’interrogatorio di garanzia assistiti dagli avvocati Ernesto Cassone, Giancarlo Corsetti, Raffaele Iannotta, Elisabetta Nardone, Miria Pacitti, Andrea Pagliarella e Diego Adinolfi. In questa sede avranno la possibilità di difendersi dalla grave accusa di tentato omicidio premeditato che la procura di Cassino muove nei loro confronti.