Il questore Rosaria Amato saluta Frosinone: «Il consumo di droga è una piaga»

Il questore uscente Rosaria Amato saluta la città di Frosinone. Da domani l'alto funzionario prenderà l'incarico presso la questura di Latina. Ieri mattina nella conferenza che si è tenuta in via Vado del Tufo a Frosinone ha dichiarato di lasciare questa città con un pizzico di nostalgia. La dottoressa Amato, con quel garbo che la contraddistingue, ha voluto ringraziare tutte le persone che in questi diciotto mesi hanno lavorato accanto a lei raggiungendo degli ottimi risultati. Il questore uscente ha voluto ringraziare in modo particolare anche il sindaco Nicola Ottaviani con il quale ha avuto modo di interagire e confrontarsi in più occasioni. Alla domanda quale operazione le ha dato più soddisfazione non ha esitato nemmeno un istante: «Sicuramente quella di Via Bellini dove è stata sgominata una organizzazione criminale che aveva affondato le sue radici proprio nel capoluogo frusinate. Quella della droga purtroppo è una piaga che si sta cercando di arginare. Nel capoluogo - ha continuato l'alto funzionario- ci sono troppi consumatori di sostanza stupefacente, parlo di assuntori e non di spacciatori. Ma i clienti fanno crescere l'offerta e portando sul territorio la criminalità organizzata e la microcriminalità». Per arginare la piaga della droga la dottoressa Amato ha riferito di aver lavorato su tre fronti: l'attività di prevenzione, il potenziamento dell'attività investigativa e non meno importante l'aspetto culturale. La polizia di Stato attraverso grazie a numerosi incontri e convegni che trattavano questa problematica è entrata in molti istituti scolastici. In questo modo si è cercato di sensibilizzare gli studenti alla cultura della legalità. Lei, che viene da una famiglia matriarcale si è sempre definita una donna guerriero. Una donna che ha avuto sempre uno sguardo attento nei confronti dell'universo femminile e intanto detiene già un primato: quella di essere il primo questore donna a Latina.