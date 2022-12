Il presepe realizzato da giovani disabili verrà posizionato nei fondali del lago di Posta Fibreno

Il presepe che unisce i giovani impegnati nel sociale. La lezione che a pochi gorni dal Natale riscalda il cuore arriva dalla Campania e approda in Ciociaria in uno dei luoghi simbolo. Domani alle 10 i ragazzi dell’area penale di Napoli divenuti sub posizioneranno il presepe, realizzato da coetanei disabili, sui fondali lacustri del Lago di Posta Fibreno.

“Quello che avverà domani sarà davvero un evento bello. I ragazzi del Centro di Giustizia Minorile di Napoli, posizioneranno sui fondali del Lago di Posta Fibreno, nel Lazio, un Presepe realizzato dai ragazzi con disabilità dell’Associazione Oltre il Guscio di Vico Equense. Dunque avremo insieme la disabilità, il recupero sociale e la valorizzazione del patrimonio naturalistico attraverso i valori del Natale. I ragazzi del Centro di Giustizia Minorile di Napoli hanno seguito i corsi di teoria e di pratica per immersione subacquea, nell’ambito del progetto Bust Busters”. Lo ha annunciato Francesca Esposito Responsabile Attività Sociali di MareNostrum di Archeoclub D’Italia.

“Le operazioni avranno inizio alle ore 10, nella piazza principale del paese avverrà la consegna del Presepe, poi andremo tutti sulle sponde del Lago di Posta Fibreno. A quel punto inizieranno le immersioni con i sub di MareNostrum ed i ragazzi del Centro di Giustizia Minorile. Il tutto avverrà con la collaborazione di associazioni subacquee - ha concluso Esposito - e il coordinamento di ASSO SCUBA per la posa dei presepi. Il Lago di Posta Fibreno è conosciuto anche con il nome Lago della Posta e si trova nella Valle del Comino in provincia di Frosinone. La deposizione avverrà ad opera di ASSO, con i ragazzi del Centro di Giustizia Minorile, Area Penale di Napoli, accompagnati dai nostri sub”.