E’ alla terza edizione, ed è già entrato nella Storia dell’Ordine dei Medici di Frosinone.E’ un riconoscimento che sarà consegnato sabato 23 febbraio, ad una tesi di laurea sulle malattie oncologiche.L’occasione è la 17ᵃ edizione della Giornata Provinciale del Medico e dell’Odontoiatra che quest’anno è in programma presso l’Aula Magna “Campus La Folcara” dell’Università degli Studi di Cassino.Il premio è fortemente voluto dalla famiglia Giannandrea, ed è intitolato “Borsa di Studio Giannandrea”, istituita in memoria dello stimato medico Dr. Mario Giannandrea.Durante la cerimonia di premiazione verrà consegnata al vincitore la somma di 1000 euro che la famiglia Giannandrea mette a disposizione di un giovane iscritto che si sia distinto nella discussione di una tesi di laurea, o di specializzazione, sugli argomenti di prevenzione, diagnosi e lotta ai tumori.Un ricordo del Dr. Mario Giannandrea, da parte dei suoi familiari, precederà il discorso del vincitore che illustrerà il suo lavoro scientifico.Ma come nasce questo premio?Lo spiega la professoressa Maria Teresa, moglie del dottor Mario Giannandrea di Atina:«Mio marito ha fatto il medico per una vita e mai, come ora, ci sono stati tanti morti per tumore. Anzi, lui stesso è scomparso per un cancro al colon. Quando se ne è accorto ha iniziato la chemio, poi l’intervento... nulla da fare. Dopo nove mesi è morto. Era il 29 maggio del 2014».«Lo scopo della nostra iniziativa - prosegue la professoressa - è quello di favorire la prevenzione e soprattutto la ricerca che, qui in Ciociaria, è piuttosto carente. Ecco, con questa Borsa di studio vogliamo sollecitare i neo laureati ad impegnarsi in tal senso. Sono certa che, con l’aiuto dell’Ordine dei Medici, riusciremo a veicolare questo nostro messaggio anche nelle scuole della nostra provincia».«Questa Borsa di studio - conclude - è un piccolo, ma importante passo, per favorire la prevenzione e la ricerca. E con l’Ordine dei Medici lavoreremo proprio in questa direzione».Come detto, la premiazione avverrà nel corso della Giornata Provinciale del Medico e dell’Odontoiatra, giunta quest’anno alla diciassettesima edizione.L’appuntamento è per sabato 23 febbraio, presso l’Aula Magna “Campus La Folcara” dell’Università degli Studi di Cassino.A partire dalle ore 9 verranno conferite le medaglie d’oro agli iscritti che abbiano compiuto 60 anni o 50 anni di laurea e le medaglie d’argento agli iscritti che abbiano compiuto 40 anni di laurea (nel periodo fra dicembre 2016 e febbraio 2019).Ecco, di seguito, l’elenco dei medici premiati:60° anno di laurea:Arturo Italo Bonomo, Luigi Capecce, Giovanni Gasbarrini Fortuna, Nicola La Fauci, Ugo Pettinelli, Tullio Petroniro.50° anno di laurea:Pasquale Antignani, Antonia Apponi, Mario Bellini, Giovanni Bonomo, Berardino Cedrone, Mario Colafrancesco, Michele D’Amici, Enzo D’Orsi, Giovanni Di Giorgio, Antonio Di Meo, Antonio Evangelista, Marcello Fanelli, Maria Rita Fortuna, Giorgio Galeno, Giorgio Garibaldi, Enzo Gigante, Antonio Giorgio Grascia, Giovanni Iorio, Raffaele La Posta, Antonio Mastrangeli, Adriano Morgia, Alfio Muscio, Gianni Ottaviani, Ulderico Cesidio Pagnani, Salvatore Pezza, Giacomo Pirolli, Vera Spagnoli, Gianfranco Tanzi, Francesco Tomaselli, Francesco Vinciguerra.