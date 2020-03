Il prefetto di Frosinone richiama i genitori: «Evitare i luoghi affollati»

Il prefetto di Frosinone, Ignazio Portelli, richiama alle loro responsabilità i genitori e i un post pubblicato sulla pagina Facebook della Prefettura mette in guardia: «Una delle misure di maggiore contrasto alla diffusione del coronavirus è quella di evitare gli assembramenti. Per questa ragione, il Governo ha chiuso, tra l'altro, tutte le scuole di ogni ordine e grado. Di sicuro, la decisione non è stata presa per favorire le iniziative di alcuni privati pronti a sfruttare il momento favorevole. Trattenere i bambini ed i ragazzi ammassati per ore ed ore significa eludere una misura sanitaria di sicurezza. Non prendiamoci in giro. I genitori non possono fare finta di niente, devono ben ponderare la loro responsabilità genitoriale».





© RIPRODUZIONE RISERVATA