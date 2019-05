Il prefetto di Frosinone: ««Più prevenzione, ma non c’è un allarme sicurezza»

Ultimo aggiornamento: 21:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La regola qui - mette in chiaro il prefetto - è quella del silenzio operoso». Poche chiacchiere, bandite le riunioni passerella. Ma i recenti fatti di cronaca, dai problemi della zona Scalo all’assalto di fuoco di via Aldo Moro, hanno scosso la comunità e spinto in tanti, dai comitati di zona alle associazioni di categoria passando per gli esponenti politici, a chiedere maggiori interventi. Richieste che chiamano in causa la Prefettura che nella persona di Ignazio Portelli, alla luce delle sollecitazioni dei cittadini, si è resa disponibile a chiarire alcuni aspetti. Innanzitutto uno: «Ho molto rispetto dell’opinione pubblica, ma la sicurezza non può essere trattata come una partita di calcio in cui ognuno dice la sua. La sicurezza richiede lo studio di modelli, dati, notizie. Possono succedere fatti eclatanti, ma l’importante è essere nelle condizioni di intervenire prontamente e recuperare. E mi pare che questo finora sia sempre avvenuto».«Non c’è un problema eccezionale di sicurezza, ma il fatto di dover migliorare l’azione soprattutto di prevenzione, anche perché in ogni caso è un luogo d’incontro di tanta gente. Non vedo l’eccezionalità per fatti gravosi, quindi preferisco affrontare la questione con la dovuta calma e razionalità».«Tutti i giorni in quell’area le forze di polizia sono costantemente presenti e infatti quotidianamente ci sono arresti, sequestri, perquisizioni. Non è un’area in cui vi è disattenzione, io stesso vengo puntualmente informato delle operazioni di polizia, sia quelle ordinarie che quelle straordinarie. I risultati sono pur sempre di una presenza costante e qualificata. Anche perché, oltre al personale in divisa, abbiamo una discreta aliquota di operatori in borghese sparpagliati nelle zone critiche».«Il discorso è più articolato. A me fa piacere che ci siano comitati che forniscono momenti di pressione civile sull’autorità pubblica e costituiscono una sentinella. Il nostro deve essere anche un agire sociale. Ma la questione non è solo le telecamere. Il dispositivo di sicurezza sull’intera provincia viene costantemente adeguato in base alle informazioni che noi aggiorniamo anche più volte nel corso della giornata. Non crediamo in azioni in cui tutto debba rimanere statico e questo ci dà un’elasticità d’impiego del personale. Per fare quest’attività una parte importante è la videosorveglianza.«Il comitato e il suo ambito più ristretto sono costantemente riuniti, in particolare il secondo: il confronto con le forze di polizia è continuo, anche al di fuori della formalità di una riunione».«Lo comprendo, ma io partirei sottolineando prima l’aspetto positivo: le pattuglie, appena si è scoperto, stavano sul posto e questo è stato possibile grazie all’ impegno coordinato tra polizia e carabinieri, supportati di notte anche dalla guardia di finanza. Questo sistema ha permesso alle pattuglie di intervenire subito dopo la prima telefonata. Un dato di conforto. E fondamentale è stato l’aiuto dei cittadini».«Sono febbrilmente in corso. Si stanno analizzando i filmati della videosorveglianza. Inoltre le modalità di svolgimento del tentato furto lasciano intendere un luogo di provenienza ben preciso su cui appunto si sta indagando».«Ecco su questo punto, forse non tutti lo sanno, ma da qualche mese abbiamo dei servizi integrati tra le polizie, i carabinieri e la guardia di finanza delle province di Latina, Caserta e Frosinone. Un esperimento per il momento unico in Italia. Abbiamo organizzato servizi congiunti con i colleghi di Caserta e Latina e le singole di forze di polizia delle province. Un modello che funziona. La conferma è data dal fatto che non abbiamo avuto più, come in passato, conflitti a fuoco, inseguimenti e cosi via. L’autostrada è ben presidiata, grazie all’azione di bravissimi operatori di polizia. I servizi integrati con le province di Latina e Caserta consentono di dispiegare le forze su un ambito di osservazione più ampio d’indagine, oltre a uno scambio informativo praticamente immediato».«Certamente. Il lavoro su questo fronte è costante, anche se poi le indagini vengono intestate a Caserta ed altre procure distrettuali. Alcune inchieste sono già state rese note, altre lo saranno a breve».«Da alcuni mesi il comitato provinciale ha riunioni specifiche con gli operatori dell’imprenditoria, soprattutto per affrontare le criticità della zona Asi. E anche qui stiamo definendo soluzioni tecniche, che hanno cominciato a dare i primi frutti come dimostrano gli arresti. Stiamo lavorando sull’integrazione in tutta l’area di tutti i sistemi di videosorveglianza in modo da poterli monitorare tutti insieme. Poi in un’area particolare, dove si concentrano imprese ad alto rischio, è nata un’intesa tra le stesse per fare sicurezza integrata attraverso le telecamere».«Da settembre ad oggi sono state controllate tutte le strutture d’accoglienza che sono oltre un centinaio. Sono poche quelle in cui ancora non è stato possibile arrivare. Dal 1 giugno parte la ridistribuzione dei richiedenti asilo che sono anche da noi in costante diminuzione: nel momento più critico erano 3.300, quando sono arrivato io erano 2.200, ora siamo a meno di 1.750. Deve essere anche questa un’operazione che va condotta con molta calma e senza clamori, cerchiamo di gravare il meno possibile sulle realtà e parallelamente ci preoccupiamo che alcune amministrazioni più interessate organizzino attività d’integrazione sociale dei richiedenti asilo».